Desde el pasado 14 de septiembre, cuando dio a conocer que padecía cáncer de seno, la actriz y cantante boricua Marian Pabón se ha sentido arropada por el amor, muestras de fe y apoyo de quienes la rodean. Esta tarde, durante los ensayos para la puesta en escena de la comedia “Paseando a Miss Daisy”, El Nuevo Día fue testigo de lo anterior.

Mientras se movía de un edificio a otro del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, en Santurce, la artista de 65 años se encontró con su amigo y hermano del alma René Monclova. Los intérpretes de Brenda Q y Lolo Bond, respectivamente, en la desaparecida serie de televisión “El Condominio” se fundieron en un abrazo que incluyó lágrimas, risas y apretones. “¡Te amo!”, expresó el cabecilla del clan Monclova.

Más adelante, ocurrió lo mismo con la actriz cubana Marilyn Pupo. “¡Mariana, cuídate mucho! Que Dios te bendiga”, sostuvo la veterana artista de las tablas y la televisión.

Son, precisamente, estos gestos, los que llenan de fuerza a esta querendona de los escenarios que ha cultivado aplausos a través de sus diversas interpretaciones. Aun así, con toda la humildad que la caracteriza, Pabón sostuvo que nunca imaginó gozar de tanto cariño.

“Me ha conmovido mucho porque en realidad yo sabía que había gente que me quería, pero no sabía que había tanta gente que me quería. Al nivel de que las redes se han desbordado, es una cosa que yo (se quedó sin palabras). Hay tanta gente que yo quisiera contestarle y que no puedo contestar. En el Messenger mío hay como 300 mensajes que no sé ni como llegar a ellos, a veces me siento y empiezo a contestar pero me siento mal y tengo que acostarme un rato”, comentó la comediante cuyos inicios en el teatro se dieron para la década del 1970.

Asimismo, sus más de cinco décadas de trayectoria en las artes escénicas le han regalado a la natural de Santurce una familia que hoy reafirma su compromiso de fidelidad y afecto. Entre los integrantes del núcleo se encuentran Monclova, Jorge Castro, Suzette Bacó, Cristina Soler y el fenecido comediante Albert Rodríguez, quien siempre la acompaña, expresó.

“Obviamente, René es mi hermano. O sea, lo que es René, Jorge, Cristina, Suzette, son mis hermanos de vida, la relación que nosotros tenemos no es una relación de trabajo. Es una amistad y una hermandad que es una unión demasiado grande y obviamente ellos están llamándome todo el tiempo, qué es lo que podemos hacer, qué tenemos que hacer, cómo te podemos ayudar; ya están ellos ahí, que si yo tengo un ‘show’ privado y me sintiera mal, los cinco estarán para cubrirme”, contó.

Ese tipo de acercamientos, agregó, a Pabón le cuesta aceptarlos. Según expuso, no se trata de orgullo ni menosprecio, sino falta de costumbre.

“Yo sé dar, pero recibir me cuesta mucho trabajo. En momentos así yo me pongo sentimental pensando porque yo soy una persona muy fuerte, yo siempre me he mantenido. Mis papás me dieron una vida como si yo fuera una niña rica y se desvivieron por mí, pero yo crié a mi hija sola, yo mantuve a mi hija, y me cuesta, me cuesta recibir. Eso es algo que tengo que aprender a hacer, pero lo único que el público me ha demostrado es que quieren darme, y darme amor y decirme cosas maravillosas”, exteriorizó.

Otra vez en la piel de Daisy Werthan

Cuando se enteró que volvería a caracterizar el papel de la antipática y autoritaria profesora Daisy Werthan a Pabón la invadió un sentimiento de alegría inexplicable. Esto, a pesar de que hacía muy poco de haber recibido su diagnóstico.

“Cuando me enfermé, Sandrita (Torres) me llamó y yo le dije ‘me encontraron un cáncer, se cura, pero son seis meses de quimio y tengo que empezarlo ahora porque hay que atacarlo rápido para que no se riegue en ningún lado’. Empezamos a ensayar y el trabajo para mí es una medicina. Esta mañana yo llegué que no me sentía muy bien. Hoy era uno de esos días que me levanté virada, ayer me levanté y estaba con más ánimo, me sentía mejor y durante el día estaba chévere, por la noche me tumbé. Pero hoy me levanté con el estómago con jaleos, es jaleo de acidez. Y entonces, a medida que fui ensayando, en este personaje uno se va envolviendo y entonces pues eso me ayudó a sentirme un poco mejor”, dijo.

Aunque aclaró que no comparte ninguna cualidad con el personaje, Pabón enfatizó que la pieza es muy especial para ella.

“No comparto muchas características con Daisy porque ella fue una mujer criada en el sur, con unos valores distintos. Yo nunca entendí la cuestión racial hasta ahora que veo lo que está pasando, y el despertar, y toda esa cuestión. Para mí todo el mundo siempre es igual”, subrayó. “Ella puede ser bien fuerte, parece que no tiene empatía, aunque la tiene. Yo tengo empatía con todo el mundo, yo no soy tan fuerte, yo soy llorona, yo soy muy sentimental, yo quiero a todo el mundo, todo me da pena, así que en ese sentido no tengo nada en común con ella”, añadió.

“Paseando a Miss Daisy” es una pieza graciosa y emotiva que ganó un premio Pulitzer y cuatro premios Oscar. Con la participación de Jimmy Navarro y Willie Denton bajo la dirección de Axel Cintrón, volverá a subir a escena en el Centro de Bellas Artes de Santurce del 6 al 15 de octubre de 2023.