A casi una semana de comenzar el proceso de quimioterapia, la actriz Marian Pabón reapareció en las redes sociales para dar una actualización sobre el delicado estado de salud que atraviesa.

“Saludos. Mañana (se cumple) una semana desde que no posteo nada. Me dieron mi primera quimio como mostré anteriormente. Fue doble quimio para comenzar a atacar la vaina esta ya, duro, rápido”, expresó la comediante a través de un video.

Con un rosario colgando en su pecho, regalo de un seguidor sobreviviente de cáncer, agradeció todas las oraciones recibidas por parte de sus seguidores a raíz de su diagnóstico de cáncer de seno.

Según detalló, aunque atraviesa por un momento que “no está fácil” su buena actitud para afrontar la situación es sin duda alguna su mejor medicina. “Aunque me sienta destruida, para atrás ni para coger impulso”.

“Fue como un batazo por la cabeza y me ha atacado mi sistema digestivo, que es mi talón de aquiles. Mucha gastritis, mucho reflujo, mucha acidez. En unos momentos me baja y en otros me sube […] Vamos pa’lante. Estoy un poco destruidita, pero con el favor de Dios y con el cariño y el amor y las oraciones de ustedes”, explicó luego de la grabación del programa “El Remix”, que se transmite a través de Wapa TV.

Fue a inicio del mes de septiembre que la veterana actriz compartió la noticia con el pueblo sobre su enfermedad. “Me encontraron dos ‘quistecitos’ en el seno izquierdo que son positivos, es cáncer. Pero, se cura, fue lo primero que me dijeron... se cura”, verbalizó Pabón en aquél entonces a través de un vídeo que realizó.