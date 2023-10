La actriz y comediante Marian Pabón, quien el pasado mes de septiembre reveló que fue diagnosticada con cáncer de seno, compartió el emotivo momento en que realizó el brindis en la boda de su unigénita Ivana, al contraer nupcias en mayo pasado con Paul.

En un vídeo, mientras la actriz ofrece su mensaje en inglés, van apareciendo imágenes de ese día inolvidable para ella, su hija, amigos y toda la familia que se presentó y fue testigo del enlace nupcial.

A la vez que agradecía a los presentes, en uno de los momentos más importantes de su vida, Pabón destacó la celebración del amor, de todos los que estaban presentes, que fueron invitados con el mismo amor que ellas también han recibido de ellos.

Se pudo apreciar el momento en que se emociona al ver en privado a su hija recién vestida y arreglada como novia, quien dijo ser el amor de su vida, con quien habla todos los días, en varias ocasiones al día se dicen que se aman, mientras impartió ejemplos con su particular sentido del humor.

“Decimos que nos amamos al menos cinco veces al día, cuando corre, cuando limpia, cuando va al baño. Cada vez que hace eso me llama. Y terminamos diciéndonos ‘te amo’ porque así fue cómo nos crió mi mamá, mi hermana, mi hermano y mi papá, que nos está viendo desde algún lugar. Pero, la pasada noche fue una muy especial para mí, pues mientras limpiaba la casa para tenerla lista, para cuando las damas de honor fueran a maquillarse. Ivana estaba cansada y se quedó dormida. Y Paul entró más tarde, me vio limpiando, me miró y dijo: ‘Mariam, te amo’”, destacó entre lágrimas la comediante de “El Remix”, que transmite por Wapa TV.

“Eso derritió mi corazón. Con solo decir esas palabras me di cuenta de que siempre supe que estaban destinados a ser el uno para el otro. Pero anoche, cuando me dijo eso, le dije: este es el tipo. Te protegeré, Paul, para siempre. Eres su chico, pero también eres mi chico. Y si te trata mal, me llamas. Todavía ‘la azoto’, ella sigue siendo mi bebé”, dijo a modo jocoso.

“Pero solo quiero que todos ustedes disfruten, lo pasen bien. Esto es para ellos. Tengamos una noche maravillosa. Los amo hasta la luna y de regreso, a los dos, por los siglos, de los siglos”, finalizó el brindis, con el que Pabón arrancó lágrimas no solo en los novios y en los invitados, también en sus seguidores en las redes sociales, con quienes quiso compartir el hermoso momento.

Entre bailes, risas y diversión continuó la fiesta de los nuevos esposos, quienes fueron captados posando y paseando por las calles del Viejo San Juan.

Recientemente, la veterana actriz, quien se ha mostrado optimista durante el diagnóstivo y tratamiento de su enfermedad, recibió un emotivo gesto de amor y solidaridad por parte de sus amigas y “hermanas de la vida” -Suzette Bacó y Cristina Soler.

El pasado 16 de octubre, sin perder el humor y la jocosidad que la caracteriza, la actriz compartió el proceso que muchos pacientes de cáncer enfrentan como consecuencias del tratamiento de quimioterapias: raparse la cabeza.

La veterana ya se había cortado el cabello, precisamente, al enterarse del diagnóstico de cáncer para que el cambio no fuera tan drástico a la hora de despojarse del mismo.