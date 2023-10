Luego de nueve funciones de “Paseando a Miss Daisy”, el “dramedy” de Alfred Uhry, subirá a escena en sus últimas funciones este fin de semana, viernes, sábado y domingo, en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

Protagonizada por Marian Pabón y con la participación de Willie Denton y Jimmy Navarro, la pieza que se ha presentado con éxito, primero en el Teatro Victoria Espinosa, y ahora en la Sala Experimental del Centro de Bellas Artes de Santurce, se desarrolla en Atlanta, Georgia, entre los años 1948 al 1973, presentando la historia de una maestra retirada que tiene un accidente aparatoso del que sale ilesa.

Recientemente, Pabón habló con El Nuevo Día, lo que significó para ella encarnar a este personaje nuevamente. Cuando se enteró que volvería a caracterizar el papel de la antipática y autoritaria profesora Daisy Werthan a Pabón la invadió un sentimiento de alegría inexplicable. Esto, a pesar de que hacía muy poco había recibido su diagnóstico de cáncer de seno.

PUBLICIDAD

Aunque aclaró que no comparte ninguna cualidad con el personaje, Pabón enfatizó que la pieza es muy especial para ella.

“No comparto muchas características con Daisy porque ella fue una mujer criada en el sur, con unos valores distintos. Yo nunca entendí la cuestión racial hasta ahora que veo lo que está pasando, y el despertar, y toda esa cuestión. Para mí todo el mundo siempre es igual”, subrayó. “Ella puede ser bien fuerte, parece que no tiene empatía, aunque la tiene. Yo tengo empatía con todo el mundo, yo no soy tan fuerte, yo soy llorona, yo soy muy sentimental, yo quiero a todo el mundo, todo me da pena, así que en ese sentido no tengo nada en común con ella”, dijo la actriz.

En la obra teatral, su hijo se ve obligado a contratarle un chofer privado que resulta ser un caballero afroamericano a quien Miss Daisy trata con indiferencia desde el primer momento.

Con el tiempo, los prejuicios de Miss Daisy se vienen abajo y a pesar de sus diferencias, ambos desarrollan un afecto mutuo y aprenden a depender cada vez más el uno del otro y a lo largo de su viaje por la vida, se vuelven inseparables amigos.

Reseñada por cientos como el “must see” del 2023, la pieza es producida localmente por Sandra Teres y Gilberto A. Rodríguez para La Comedia Puertorriqueña, bajo la dirección escénica de Axel Cintrón, Enrique “Quique” Benet en luces, Gregorio Barreto en la utilería, Milton Cordero en el diseño de proyecciones, e Ybelka Hurtado en el diseño de maquillaje y peinados.

PUBLICIDAD

El público tendrá la oportunidad de disfrutar de este último paseo de Miss Daisy este próximo fin de semana con funciones del 13 al 15 de octubre en Santurce. Las funciones de viernes y sábado serán a las 8:00 p.m. y el domingo a las 3:30 p.m.

“Paseando a Miss Daisy” se presenta como parte del 53 Festival de Teatro Internacional del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Los boletos están disponibles a través de www.ticketera.com y el Centro de Bellas Artes de Santurce.