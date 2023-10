Dicen que la amistad duplica las alegrías y divide las angustias. De eso puede dar testimonio la actriz y comediante Marian Pabón, quien el pasado mes de septiembre reveló que fue diagnosticada con cáncer de seno.

Desde ese momento, la también cantante ha compartido cada etapa de su proceso para combatir la enfermedad. Aunque en cada aparición, la integrante de “El Remix”, de Wapa Televisión, se ha mostrado optimista, sus eternas amigas y “hermanas de la vida” -Suzette Bacó y Cristina Soler- tuvieron un gesto con la artista en muestra de amor y solidaridad.

“Por (teléfono). Yo: ‘Cristina… compré unas calvas’. Cristina: ‘No se hable más…' Si una está calva…todas lo estamos. ¡El humor nos une y sana! ¡Y aquí estaremos siempre para ti…porque te amamos!”, escribió Bacó junto a un tierno y gracioso video en las redes sociales.

PUBLICIDAD

A través de los visuales se aprecia cuando las intérpretes de “Doña Soto” y “Doña Laura Álvarez Viuda de Gumbia” en la desaparecida serie “El condominio”, se le aparecieron a Pabón con unas calvas artificiales. Quien personificaba a la coqueta “Brenda Q” en la mencionada producción, se sorprendió. Luego, las tres se fundieron en un abrazo.

Horas después, quien se inició en el teatro durante la década de 1970, publicó algunas fotografías en sus plataformas sociales. De esta manera, Pabón confirmó algo que repite siempre que tiene la oportunidad.

“Las hermanas que la vida me regaló. Las amo y doy gracias a Dios por tenerlas en mi vida”, expresó.

El pasado 16 de octubre, sin perder el humor y la jocosidad que la caracteriza, la actriz compartió el proceso que muchos pacientes de cáncer enfrentan como consecuencias del tratamiento de quimioterapias: raparse la cabeza.

La veterana ya se había cortado el cabello, precisamente, al enterarse del diagnóstico de cáncer para que el cambio no fuera tan drástico a la hora de despojarse del mismo.

“Probablemente pierda el pelo, por eso es que me lo volví a cortar. Me lo estaba dejando crecer. Me lo voy a cortar bien cortito para irme acostumbrando y para que no sea tan drástico el cambio”, mencionó anteriormente.