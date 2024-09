De sospechoso de homicidio en los 90 a ganador de la segunda temporada de “La casa de los famosos México”

“Mayito” describió este triunfo como “un regalo de Dios de lo que he perdido injustamente” y consideró este momento como un inicio en su vida y su carrera; aclaró que siempre fue completamente transparente.

“Estoy en shock, es un nuevo renacer, como el ave fénix que sale de las cenizas y vuelve a resurgir. Así soy yo, como me vieron” , expresó el también comediante a su salida de la casa estudio.

La conductora Galilea Montijo le dijo que no tenía idea lo que los espectadores han vivido con él: “nos has hecho reír, llorar, pero sin duda te has robado el corazón de todo México”, mencionó antes de compartirle todo el fenómeno que generó en redes sociales.