Félix Arroyo “Picante” envía su primer carrito a “La casa de los famosos México 2”

Aunque lo cierto es que este “reality show” , presentado por Galilea Montijo , Diego de Erice y Odalys Ramírez no admite participantes de otras nacionalidades, sí es de interés para los aficionados del formato en todo el mundo. La audiencia boricua no es la excepción.

“¡Primer carrito para la reina Briggitte! Solo tú eres la ganadora, sé fuerte y no te preocupes, que el cuarto de los traidores de Tierra está débil. Recuerda Sian (Chiong Crehuet) y Shanik (Berman) no son tus aliados de Mar. Continúa con la estrategia confía en tu intuición. No estás sola, estamos contigo y te vamos a proteger acá afuera. Te queremos”, anunció Arroyo a través de sus redes sociales.