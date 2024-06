“Después de haber perdido”, Catherine Castro anuncia un logro importante en su carrera

En aquel entonces la comunicadora no imaginaba que se aproximaban más alegrías. Esta tarde, Castro acudió a su cuenta de Instagram para compartir otro logro importante en su vida profesional.d“He pasado mi reválida como corredora de bienes raíces”, comenzó. “La gloria es tuya Padre, y solo tuya. Estoy nerviosa y demasiado feliz escribiendo este post. Con 20 sentimientos encontrados porque han sido unos meses extremadamente difíciles para mí en lo personal. Han sido meses de comerme los libros, de no dormir, de dedicarle horas solo a estudiar, de haber perdido, de haber ganado, de muchos cambios imprevistos, de llorar cuando lo necesito, pero sobre todas las cosas, han sido meses de mantenerme fuerte y firme en mis valores, convicciones y objetivos para poder lograr lo que tanto quiero. Me siento tan orgullosa de la mujer en la que me he convertido”, expresó junto a una fotografía junto a su licencia como profesional de la industria inmueble.