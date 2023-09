“Como el buen vino, entre más viejo, más bueno”, “A mí me gustan mayores” y “Se cayeron los angelitos del cielo”, son solo tres de los muchísimos piropos que el actor colombiano Gregorio Pernía ha recibido en las publicaciones de sus redes sociales. A sus 53 años, el intérprete, además de su talento innato, es reconocido entre sus seguidores por su aspecto y condición física.

Esta semana se dio a conocer que Fernando José Gregorio Pernía Maldonado, nombre de pila del artista, vendría a Puerto Rico con el “stand up comedy” que tituló “Sugar Daddy”. La noticia encendió las alarmas en plataformas como Instagram, donde el padre de seis hijos reúne más de 7,000,000 de seguidores.

“Venimos trabajando en un proyecto hace como tres años, el cual se llamaba ‘Eh, Ave María’, hicimos varias presentaciones, hemos estado por todos lados en Estados Unidos. Dios nos bendice con llevarnos a Canadá, Australia, Europa. Entonces regresamos de eso, queremos sacar otra canción y la misma vida te va mostrando un camino, nos ligamos con el ‘Sugar Daddy’ por varios comentarios, y fue más una forma de estar en movimiento y hacer cosas”, sostuvo Pernía en entrevista virtual con El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

Quien debutó en la televisión en el 1995 como extra de la telenovela “Mi única verdad”, agregó que no le gusta quedarse sentado a la espera de las oportunidades. Por eso, decidió acudir a personajes icónicos como “El Titi” para convertirse en un “sugar daddy”.

Para este gran retorno al teatro, el recipiente de galardones como el Simón Bolívar y el Gran Águila de Venezuela, contó con la complicidad de su esposa, Erika Rodríguez. Antes de pisar las tablas, contó, lanzó un divertido sencillo con el mismo nombre del espectáculo que tendrá lugar en el Teatro Francisco Arriví, en San Juan.

La canción, con su ritmo contagioso y melodías pegajosas, invita a bailar y disfrutar el amor azucarado sin preocupaciones. A lo largo de su carrera, el polifacético ha presentado su música en más de 250 espectáculos alrededor del mundo.

Pernía, quien se describió como una persona “aterrizada, de finca y gallinas”, adelantó que el espectáculo, que será el 7 de octubre, tendrá una duración de una hora y media. Además de hacer reír a los presentes, el “stand up” tiene el propósito de interactuar con su audiencia y contar algunos detalles de su vida para que lo conozcan mejor.

“Hacer reír es una de las cosas más difíciles, hacer llorar es más fácil. Hay muchas historias mías, las cosas de las tragedias que he pasado, aguantar hambre, estar parado en una esquina esperando una oportunidad y todas las cosas que pasan en la televisión, la historia de mi familia. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos ese toque de comedia cuando lo contamos y nos paramos a hablarlo y a expresarlo, pues la gente goza con esas cosas”, exteriorizó a modo de adelanto.

PUBLICIDAD

Un “sugar daddy” es un anglicismo y neologismo para hacer referencia a un tipo de relaciones entre personas jóvenes y otras de mayor edad, en las que las segundas proveen de una retribución económica u otro tipo de regalos a cambio de compañía o favores sexuales a las primeras.

“¿Cómo Gregorio Pernía conquistó a su esposa Erika?”, preguntó este medio. Su respuesta, sin duda, se aleja a lo que haría “El Titi” o un “sugar daddy”.

“Yo la vi llegar. Era el día 7 de mayo, yo cumplía años. Ese día la vi atravesar por una puerta. Cómo venía vestida de negro y blanco, con una camisa de boleros. Y cuando atravesó la puerta me quedé mirándola y dije: ‘me enamoré’. Luego salí a bailar con ella y, bueno, empezamos a hablar, a vernos. Yo creo que nuestra primera cita bonita fue llevarla al mar, pero no a un hotel de lujo ni nada. La llevé al mar, a una casa muy primaria, muy elemental, para que me conociera de una vez e hicimos pescado en carbón, nos lo comimos con la mano, preparamos tostones, fue muy natural”, contestó.

Quien ha formado parte de producciones como “Sin senos no hay paraíso”, “Ojo por ojo” y “Corazón valiente” reveló algunos secretos de su rutina diaria que lo hacen estar en forma y, como dicen muchas de sus fanáticas, “sexy”. Lo primero, dijo, es orar y bendecir su día.

“Dios Señor, protégeme con tu manto divino, esa es mi oración. El café, me tomo dos o tres cafés antes de desayunar. Yo vivo en una finca de verdad, vivo con gallinas y otros animales, así que le doy la vuelta a la finca. Por la parte de los ejercicios, me subo a la barra, hago un poco de ejercicio, y así inicio mi día”, aseguró.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, el intérprete no para de contar los días para su reencuentro con el público boricua, uno “sumamente importante” en su carrera. Entre tanto, el actor detalló que disfruta y se nutre de la energía, la buena vibra y las conversaciones que tiene con los puertorriqueños.

Aunque no dio detalles de sus próximos pasos una vez concluya los compromisos relacionados al “stand up”, El Nuevo Día sí lo abordó sobre si participaría o no en “La casa de los famosos 4″. “Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa”, expresó con algo de nerviosismo.

En el pasado, el artista ha formado parte de programas como “Así se baila”, donde resultó ganador junto a su hija Luna y de la primera edición de “Top Chef VIP”. Ambas producciones son de Telemundo.