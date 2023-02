Con voz entrecortada, el cantautor puertorriqueño José Alfredo manifiesta que las expresiones homofóbicas vertidas por la primera dama de Ponce, Miyady Velázquez Pagán, al referirse como “confundidos” y “abusados a muy temprana edad” hacia la comunidad LGBTQ+, lo remontaron a su niñez cuando era juzgado por su sexualidad.

Aún el cantante anda digiriendo las palabras de la esposa del primer ejecutivo de Ponce, Luis Irizarry Pabón, durante el podcast “Un Cura de Barrio”, presentado por el sacerdote Orlando Lugo Pérez, y asegura que le siguen afectando enormemente.

”Me llevó a remontarme a aquellos tiempos en donde revelé mi sexualidad, que de repente para muchas personas decían que estaba confundido o que había que llevarme al psicólogo. Si yo tuviese la elección de nacer diferente, yo hubiese nacido tal como soy, porque las vivencias que he tenido me han ayudado a ver la vida de una manera más rica, de una manera más sabia y de una manera más justa. Pero, expresiones como la de ella meremontan a como se me juzgaba de niño por mi sexualidad. Siempre he sido tal cual soy, siempre he sido muy claro con lo que soy, pero sí me lleva a remontar a eso que decían de mí, a cómo se me juzgaba, cómo no se entendía...”, expresó el cantante y compositor en entrevista con El Nuevo Día.

Ante el incidente, ayer José Alfredo fue una de las personalidades que reaccionó y utilizó sus redes sociales para denunciar una experiencia que se remonta a noviembre de 2021, cuando, asegura, se canceló su participación en un evento en el Ponce, por ser un cantante homosexual.

“Para mí es bien importante hablar sobre esto porque crea un precedente y hoy estoy yo aquí, pero mañana viene una nueva cepa de talentos, cantantes, bailarines, actores y pintores que pueden llegar a ser discriminados por su orientación sexual. Es mi responsabilidad, ya que ocurrió un hecho conmigo, alzar la voz y crear ese precedente, para que podamos abrir camino a que la orientación sexual de cada persona no sea un impedimento, para que podamos expresar nuestras artes y podamos emprender en el área que sea. Realmente creo que esa narrativa de discriminar por orientación sexual, debe ser cosa del ayer”, destacó.

El cantante considera que Velázquez Pagán debe ofrecer una disculpa pública a la comunidad LGBTQ+ ante sus comentarios. A la vez aclaró que su denuncia se da en medio de la polémica al enterarse el pasado domingo las verdaderas razones por las cuales se le negó su participación como parte del evento “Antesala”, que buscaba reactivar las artes en el municipio de Ponce.

De acuerdo con el cantante de balada pop, en ese momento se estaba en periodo de pandemia y el teatro La Perla de Ponce llevaba inactivo por un largo tiempo, por lo que la productora Mary Rivera lideró la iniciativa en donde convocaba a personas de todas las ramas del arte: cantantes, actores, bailarines y poetas, a que fueran a presentar su arte frente a las escaleras del teatro.

“Yo estaba supuesto a presentarme en esta actividad en noviembre del 2021 y me llegó comunicación de parte de la productora que el endoso de la actividad no bajaba. Como yo estaba supuesto a presentarme, ella fue a dar seguimiento con el municipio, donde se le indica que en sus actividades había mucha participación de la comunidad LGBTQ y que en esa actividad estaría participando yo, un cantante abiertamente gay, además de que señaló que recientemente yo había estado presentándome en una actividad de orgullo gay, que fue la parada de Boquerón. Esto se puso como un impedimento, por mi orientación sexual y entorpecer el proceso de otorgar el endoso”, explicó.

Sin embargo, anque finalmente el endoso salió, su participación no se concretó. “La realidad es que estos sucesos de que el endoso se había negado por mi participación, llegaron a mi conocimiento hace poco, este pasado domingo, cuando ella (la primera dama) hace esas declaraciones y me confirman su postura. No obstante, era de conocimiento público en Ponce, ya era algo que se conocía por parte de la administración, que pusieron como obstáculo el que yo participara en este evento”, añadió el artista.

Se considera un libro abierto

En sus 12 años de carrera, José Alfredo asegura que siempre ha sido un libro abierto y desde que empezó a perseguir su sueño en la música, decidió ser honesto con su público y ser quien es. Experiencias como la vivida recientemente, de que su orientación sexual afecte una presentación, no ha sido una constante en su carrera.

“No creo en las cortinas de humo y es por eso que desde el día uno, mi orientación sexual no ha sido un secreto, no es un tema de tabú en mis proyectos, en los que siempre intento normalizar y traer a la conversación escenas e historias que no solamente le pasan a la comunidad LGBTQ, sino que también que le pasa a la gente heterosexual. Pero, como cuenta cuentos, también es mi responsabilidad ser honesto y ser un libro bastante claro y transparente para quienes decidan consumir mi música y ser parte de ellos. Nunca fui discriminado. Sí, obviamente están los comentarios, vamos, estamos ante un mundo que le falta mucho que aprender”, admite.

Al inicio de su carrera, cuando apenas tenía 17 años, su equipo de manejo le exigía cumplir con el arquetipo de la narrativa masculina y se le imponía vestir de cierta manera, lucir ciertos colores, expresarse de un modo particular e incluir narrativas en donde tuviese novias, como parte de un libreto.

Pero, años después y como artista independiente, se encuentra feliz de tener control de su narrativa. La voz de “Imperfecto” cree que vivir en honestidad es la mejor opción, pues cuando la gente conecta contigo, lo hace por quién eres y por lo que representas. Por eso, siempre ha elegido ser la versión más auténtica, por lo que esa conexión la recibe como una bendición.

“Yo no creo en los personajes ni en nada de eso. Para mí es importante dar visibilidad y normalizar lo que es una relación LGBTQ. No hay que seguir estigmatizándolo. Que quizás el camino ha sido un poco más rocoso, pues situaciones como ésta demuestran que sí. Pero, con mi voz quiero inspirar a alguien, a niños y niñas que vengan después de mí, a que quieran incursionar en las artes y que no sientan miedo a ser quiénes son y que no vean como un impedimento su orientación sexual. Esa siempre ha sido mi visión. de inspirar y representar a las minorías. Siempre estoy involucrado con la acción social porque me mueve, me mueve llevar un mensaje con lo que hago. A mí no me basta treparme a un escenario y conectar con la música, a mí me gusta mucho el poder conectar con la gente, ayudar y es a lo que me dedicaba en todo este tiempo”, señaló.

Lanza nuevo disco este año

Mientras tanto, celebra la acogida de su más reciente tema promocional “A-marte” -que está disponible en todas las plataformas digitales- y que ha resultado ser un éxito en Venezuela, en donde estuvo trabajando la promoción.

“Allá se ha destacado mucho el tema y se ve cómo se está apostando a propuestas diferentes más allá de lo urbano, y que estamos al regreso de la música romántica. ‘A-marte’ es una balada hermosísima que muestra una visión muy honesta de mí. Más allá de eso, estoy recientemente lanzando una colaboración con Alec Mora, que se llama ‘Me encantas’”, destacó el artista, quien en mayo próximo estará lanzando su quinta entrega discográfica “En mis manos”, que incluirá las canciones que ha ido lanzando recientemente, en el género de la balada pop y algunas fusiones con lo urbano.