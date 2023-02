Unas expresiones vertidas por la primera dama de Ponce, Miyady Velázquez Pagán, en una entrevista en un podcast y programa en YouTube fueron denunciadas como homofóbicas por parte de la comunidad LGBTQ+ de Puerto Rico.

Durante la entrevista de Velázquez Pagán, en el podcast “Un Cura de Barrio”, presentado por el sacerdote Orlando Lugo Pérez, el cura le cuestionó a la esposa del primer ejecutivo de Ponce, Luis Irizarry Pabón, sobre por qué llamaba “confundidos” a los homosexuales. La mujer explicó entonces que ella dirige un grupo “parecido a alcohólicos anónimos… donde yo no te voy y te cojo por los pelos y te digo ‘vente que tú eres homosexual, tienes que estar aquí’. No. Tú vienes con un grito de ayuda”.

“Yo he tenido la oportunidad de trabajar con personas [LGBTQ+] que se sienten limitadas, atadas o abusadas o que escogieron ese método [ser homosexual] porque fueron abusados a muy temprana edad… Cuando tú los atiendes son personas dolidas, heridas, violadas, ultrajadas… Los que yo he atendido”, destacó Velázquez Pagán durante la entrevista.

Las expresiones de Velázquez Pagán fueron criticadas por Pedro Julio Serrano, el portavoz de la organización Lgbttq+, Puerto Rico Para Todes, quien las tildó de “homofóbicas, incendiarias y contrarias a los cánones de ética que rigen a los profesionales de la conducta humana”.

“Por expresiones como estas es que ocurren crímenes de odio, se discrimina, se excluye y se violenta a la gente LGBTQ+. Repudio vehementemente estas expresiones homofóbicas, antiéticas e inhumanas que lastiman, hieren y abusan a las personas LGBTQ+”, aseveró Serrano en un comunicado de prensa.

De igual forma el activista de derechos humanos denunció que fue Velázquez Pagán quien en noviembre de 2021 retiró un endoso a una actividad cultural pues en el evento se estaría presentando el cantante gay, José Alfredo, quien también se expresó contra las palabras de la primera dama ponceña.

“Me uno al repudio de Pedro Julio Serrano en contra de las expresiones homofóbicas de la primera dama de Ponce, Miyady Velázquez. Este servidor lamenta haber sido víctima de los comentarios atropellantes y despectivos por parte de una servidora pública. En noviembre del 2021, Velazquez intentó cancelar un endoso para una actividad en donde estaba supuesto a presentarme, por el mero hecho de tratarse de un cantante homosexual. Veo que en su narrativa trae mucho la palabra de Dios… es triste ver cómo se esconde detrás de la palabra de para juzgar y señalar. Miyady, permítame recordarle algo… El que NO AMA no conoce a Dios, porque DIOS es AMOR”, expresó José Alfredo, en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Velázquez Pagán, quien se identifica como evangélica, ha sido criticada fuertemente por diversos sectores en el pueblo de Ponce por presuntamente eliminar algunas imágenes tradicionales del municipio como las máscaras de vejigantes en las oficinas de gobierno y de limitar las presentaciones teatrales frente al teatro La Perla del municipio, lo que algunos críticos alegan que se debe a la orientación sexual de las personas que llevan a cabo estas actividades culturales.

De acuerdo a la primera dama de la Perla del Sur, esto se debió a una disputa que tuvo con la teatrera Maddy Rivera y unas puestas en escenas que se dieron frente al teatro municipal que, de acuerdo a Velázquez Pagán, no tenían un contenido apropiado para todo el mundo. Cuando intentó discutir su preocupación con Rivera, lo hizo a través de una asistente de la actriz quien supuestamente aseguró comunicaría las preocupaciones de la mujer. Acto seguido, Pagán Velázquez asistió a un evento cultural frente al teatro La Perla y criticó en redes sociales la basura que dejaron en el lugar algunos de los asistentes, y sus expresiones, según dijo, fueron sacadas de contexto por personas que alegaban que eran críticas dirigidas a Rivera y sus presentaciones.

Luego de este evento, Rivera se reunió con el alcalde de Ponce y la primera dama para dialogar sobre esta situación y en esta reunión, cuenta Velázquez Pagán, la teatrera la acusó de emprenderla contra otra persona por ser homosexual.

“Yo no puedo emprender contra ti por una práctica sexual o social que tú tengas”, expresó la primera dama. Cuestionada en el podcast de Lugo Pérez sobre si estas diferencias son lo que llevaron a que Rivera dejara de recibir invitaciones para llevar a cabo presentaciones o actividades culturales con el municipio de Ponce, Velázquez Pagán lo negó.

Aunque negó también denuncias públicas de que inició un registro de teatreros homosexuales en el municipio a los que se les podía ofrecer “terapias de amor”, la primera dama de Ponce sí dijo que “recibí una instrucción de Dios… yo le dije a Dios que si tú quieres que yo esté allí en ese lugar ejerciendo alguna función, me tienes que coger por los pelos y ponerme allí. Y exactamente el día de las elecciones Dios me cogió, a nivel espiritual, me cogió por los pelos y yo digo: ‘Okay, yo obedezco’”.

Ante el rechazo que han recibido las expresiones de Velázquez Pagán, el alcalde de la Ciudad Señorial indicó en un comunicado de prensa que “las opiniones de la primera dama, pertenecen a su criterio personal y tal como ella aclara en la entrevista, no representan la opinión de este servidor como alcalde de Ponce, ni la política pública de mi administración”.

“Nuestra gestión gubernamental ha sido, es y seguirá siendo la de mantener una alcaldía de puertas abiertas para todos, sin excluir o discriminar a persona alguna por la razón que sea”, leen las declaraciones.

Por su parte la sexóloga y presidenta del Instituto Sexológico y Educativo de Puerto Rico, Alicia Fernández, consideró que las expresiones de Velázquez Pagán lo que demuestran es “la falta de educación sexual en el país”.

“Ella demostró el desconocimiento. Las expresiones que ella hizo, las palabras que utilizó… ella obviamente carece completamente de un conocimiento adecuado para referirse a la población, no solamente LGBTQ+, sino a toda la población”, afirmó la especialista.

Según explicó Fernández, en entrevista telefónica con El Nuevo Día, “a las personas hay que llevarlas a que se acepten tal y como son, porque una de las razones por las cuales muchas personas jóvenes no se sienten felices como son en torno a su orientación sexual es simplemente por el rechazo que van a tener… y dado ese punto ellos mismos se empiezan a rechazar”.

“Si una persona va (a una psicóloga) con una molestia con una situación particular, hay que llevarla a que reconozca y a buscar por qué tiene esa sensación de rechazo”, enfatizó Fernández, quien además tildó las palabras de Velázquez Pagán como “faltas de conocimiento y sensibilidad hacia el ser humano”.

“Las orientaciones sexuales existen y cada cual tiene que ser feliz con su orientación sexual, pero para ser feliz con su orientación sexual tiene que aceptarla y vivir feliz dentro de ella. Nacimos para ser felices, no para ser juzgados”, exclamó la doctora.