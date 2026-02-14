“El Gran Bejuco” vuelve para hacerte reír otra vez

Después de 25 años, el icónico personaje Bejuco vuelve a la pantalla en un reencuentro que marcó a toda una generación.

“Bejuco: El Reencuentro” podrá ser visto vía streaming a través de PPV el sábado 21 de febrero desde las 12 de la medianoche hasta el domingo 22 de febrero.

“Bejuco: El Reencuentro” fue grabado en vivo en el Centro de Bellas Artes de Caguas. En este espectáculo se reunieron los personajes y momentos que conquistaron la televisión.

El elenco, compuesto por Miguel Morales, Wilfred Morales, Manolo Castro, Sara Pastor, Samantha Jareño, William Rodriguez, Wanda Colón, Herbert Cruz, Ivonne Arriaga, Bianca Morales y Mario Morales, llevará al público a revivir los mejores tiempos.

¿Qué pasó con Bejuco en estos años?, ¿Y que es de la vida de Cholón?, ¿Existe todavía el carro de Bejuco?, ¿El Mamer seguirá siendo Mamer?, ¿Se casó Laurita con el insoportable de Roberto Saavedra Tercero?, ¿Y donde está doña Gloria? Esas serán algunas de las preguntas que contestarán.

“Estamos emocionados, porque sabemos que el público no solo lo disfrutará, sino que tendrán la oportunidad de regalarse un tiempo para reir en familia. Recordando esos personajes con los que crecieron”, indicó con entusiasmo el comediante, escritor y productor Miguel Morales.