Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“El Gran Bejuco” vuelve para hacerte reír otra vez

El icónico personaje regresa con un especial grabado en el Centro de Bellas Artes de Caguas que podrá verse vía streaming PPV este 21 de febrero

14 de febrero de 2026 - 9:30 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Gran Bejuco: El Reencuentro (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Después de 25 años, el icónico personaje Bejuco vuelve a la pantalla en un reencuentro que marcó a toda una generación.

RELACIONADAS

“Bejuco: El Reencuentro” podrá ser visto vía streaming a través de PPV el sábado 21 de febrero desde las 12 de la medianoche hasta el domingo 22 de febrero.

“Bejuco: El Reencuentro” fue grabado en vivo en el Centro de Bellas Artes de Caguas. En este espectáculo se reunieron los personajes y momentos que conquistaron la televisión.

El elenco, compuesto por Miguel Morales, Wilfred Morales, Manolo Castro, Sara Pastor, Samantha Jareño, William Rodriguez, Wanda Colón, Herbert Cruz, Ivonne Arriaga, Bianca Morales y Mario Morales, llevará al público a revivir los mejores tiempos.

¿Qué pasó con Bejuco en estos años?, ¿Y que es de la vida de Cholón?, ¿Existe todavía el carro de Bejuco?, ¿El Mamer seguirá siendo Mamer?, ¿Se casó Laurita con el insoportable de Roberto Saavedra Tercero?, ¿Y donde está doña Gloria? Esas serán algunas de las preguntas que contestarán.

“Estamos emocionados, porque sabemos que el público no solo lo disfrutará, sino que tendrán la oportunidad de regalarse un tiempo para reir en familia. Recordando esos personajes con los que crecieron”, indicó con entusiasmo el comediante, escritor y productor Miguel Morales.

Para disfrutar de “Bejuco: El Reencuentro” por streaming a través de PPV pueden acceder antes del 21 de febrero a Ticketera.

Tags
Miguel Moralesstreaming
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 14 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: