El coreógrafo español Toni Costa publicó un tierno vídeo en sus redes sociales junto a su hija, Alaïa —nacida de su relación junto a su expareja boricua Adamari López—, en el que recrean la imagen de un león junto a un cachorro.

Al inicio, se muestra a la pequeña de seis años tumbada en el suelo mirando a la cámara. Cuando aparece su padre, por la parte posterior para acostarse junto a ella, sucede la escena más conmovedora: Alaïa, al sentirlo, suelta una enternecedora sonrisa.

“Hasta el fin de mis días siempre estaré ahí para ti, protegiéndote, amándote y dándote lo mejor de mí, te amo princesa #Alaïa @alaia”, escribió el coreógrafo en su cuenta oficial de Instagram.

Según el bailarín, en el vídeo aparece con “cara de cansado”, pues lo tomó luego de viajar y de dar una masterclass en la ciudad de Phoenix, Arizona.

“¿Quién se anima a hacer este video? Yo estaba deseando hacerlo y por fin Alaïa se dejó jejeje”, añadió en el mensaje.

El domingo pasado, Costa protagonizó un momento viral en la televisión al revivir sus momentos como bailarín en “Mira quién baila” durante un reto en el programa Nuestra Belleza Latina, de Univision.

El famoso coreógrafo le tocó acompañar a la modelo hodureña Sirey Morán con quien bailó una adaptación del tango de la famosa canción de la serie de Netflix “La casa de papel”.

López anunció a finales de mayo que estaba separada del español, con quien comparte la crianza de Alaïa.

En una entrevista con El Nuevo Día, la querendona puertorriqueña describió el proceso como uno difícil donde su fe en Dios ha sido fundamental. Haber tomado la decisión de terminar su relación de diez años con el coreógrafo -aun amándolo- lo ve como un acto valiente y de amor propio.

“No ha sido fácil el proceso, pero creo que Dios siempre ha estado de mi lado y me ha ayudado y me ha cargado en todos los momentos de dificultad. No solamente en el plano amoroso, sino en el plano de salud. Ir a la iglesia siempre me ayuda, soy una mujer de fe y trato de ir todos los domingos. Nosotras siempre rezamos todas las noches”, contó “Ada”, como es conocida por sus compañeros de la industria del entretenimiento.

La boricua acaparó los titulares en septiembre durante en el estreno del programa “Así se baila”, de Telemundo.

Y es que, tras la presentación del cubano Adrián Di Monte y la mexicana Sandra Itzel, quienes anunciaron su divorcio en agosto pasado tras nueve años de matrimonio, Adamari mencionó al padre de su hija.

“Esa conexión y ese amor que puede haber con una persona con la que compartiste tanto tiempo, no puede terminar tan fácil y yo los vi a ellos bastante bien integrados. Yo creo que si me toca bailar con Toni, pues hubo mucho amor todavía y podría bailar muy bien en la pista”, reveló la anfitriona de “Hoy día”.