El bailarín español Toni Costa, expareja de la actriz y animadora puertorriqueña Adamari López, tuvo que salir en defensa propia en su cuenta de Instagram, luego de que publicara un vídeo donde instaba a sus seguidores a acompañarlo en una rutina de baile de Zumba.

Todo empezó con un comentario de la seguidora Yessy Quiles, quien escribió en el vídeo: “Qué bravo eres. Con la espalda lastimada, probablemente el corazón hecho trizas con tanto chismoso y siempre con una sonrisa, y una excelente actitud. De verdad que eres un campeón”.

Este mensaje aparentemente no sentó bien a la usuaria Melaniah252, quien inmediatamente escribió el mensaje que provocó el “incendio” dentro del post del español. “¿Chismosos? Si él es bisexual. Son problemas de él y si es cierto, él debe aceptar los rumores”.

Sin tiempo que perder, varias seguidoras del bailarín salieron en su defensa, como fue el caso de Ana Rivera quien escribió “Usted tiene una lengua viperina... Por qué está en la página de Toni. Usted no tiene nada positivo que hacer... Busque oficio...”. Por su parte, Elba Chris Mar también quiso auxiliar al papá de Alïa al escribir “@melaniah252 ¿Quién mencionó la palabra bisexual? @yessy_quiles no fue. Creo que salió de usted”.

Al leer la que se estaba montando en sus redes sociales, fue el propio Costa quien quiso poner punto final a los rumores de su sexualidad. “@melaniah252 y usted de dónde saca eso a ver…. Cuénteme…. ¿Y por qué tengo que aceptar algo que no soy? Sigue creyendo el atajo de mentiras que dicen por ahi….👏👏👏👏”.

A partir de ese momento, Costa recibió una avalancha de mensajes positivos, así como censurando el ataque que recibió de parte de la seguidora Melaniah252. “y si fuera eso qué te importa, metiche. Es su vida y no tiene que andarte explicando nada... Preocúpate x tu vida”, escribió _saaiiraa_lh. Mientras que Encarni González se metió en la discusión y añadió que “conozco a Toni y a toda su familia, de toda la vida y lo que usted AFIRMA con tanta seguridad, es falso… son ganas de hacer daño, a personas buenas. Tiene familia y amigos, que sabemos quién es y no hace falta que salgamos en su defensa... pero me fastidia mucho que la gente diga e invente cosas que no son ciertas... Métase en su vida y deje divulgar chismes y mentiras...”, añadió. En total, sobre 70 comentarios fueron dirigidos en defensa de Costa.

A mediados de septiembre de 2021, Adamari López ofreció una entrevista a la revista “People en Español” en donde habló sobre la razón que la llevó a romper la relación con Costa. “Hay cosas que no podía permitir por mí, pero sobre todo por mi hija. Él y yo sabemos qué pasó. Él sabe la razón. No tomé la decisión a la ligera, no fue una rabieta. No es un capricho, no es un castigo”, comentó la presentadora sin entrar en detalles. “Estábamos pasando por una situación que había sucedido en más de una oportunidad y que yo no me la iba a permitir. Después de todas las cosas que yo viví, no me lo puedo permitir. Lo que estaba sucediendo no era lo correcto”.