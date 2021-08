Al igual que siempre, con su hija Alaïa como protagonista, la presentadora Adamari López, publicó esta mañana una felicitación de cumpleaños para su expareja, Toni Costa en su historia de Instagram.

“¡Feliz cumpleaños, Toni! Gracias por regalarme a Alaïa, mi tesoro más preciado”, lee el mensaje que escribió la anfitriona de “Hoy Día” de Telemundo junto a un vídeo donde aparecen los tres practicando karate en su residencia en Miami.

El bailarín español que hoy cumple 38 años, respondió al mensaje de la también actriz boricua de la misma forma: en su historia en la red social donde cuenta con más de 1.7 millones de seguidores.

“Gracias, y es nuestro tesoro para toda la vida”, contestó el coreógrafo.

Toni Costa cumple hoy 38 años.

Esta semana López anunció que será parte del jurado del nuevo “reality” de Telemundo “Así se baila” que estrenará el próximo domingo, 12 de septiembre.

PUBLICIDAD

“Voy a estar como jurado en la pista de baile todos los domingos de ‘Así se baila’, algo que ustedes saben, me apasiona y me encanta que me den la oportunidad de estar en esta competencia como jurado acompañada de Cristián de la Fuente y la talentosísima Mariana Seoane, que tendrán el rol de evaluar las presentaciones de las parejas y de las celebridades cada domingo y además decidir quién va a pasar a la siguiente ronda de la competencia”, explicó.

La animadora, quien en 2011 ganó la competencia “Mira quién baila” de Univision, se encargará de juzgar -domingo tras domingo- las presentaciones de las diferentes parejas de celebridades que se comenzaron a anunciar esta mañana. En su encomienda, la puertorriqueña estará acompañada de Mariana Seoane y Cristián de la Fuente.

Ayer, la intérprete de “Ofelia” en la telenovela “Amigas y rivales”, se conectó de manera virtual con sus compañeros Ivonne Orisini y Ramón “Gatto” Gómez en “Hoy Día Puerto Rico” para dar a conocer más detalles de su participación en la competencia y aprovechó para lanzar al aire la fórmula de cómo un hombre puede conquistar a una mujer.

“Gatto, te voy a decir que es importante saber bailar. Yo creo que a una mujer que le gusta que la conquisten es que la atiendan bien, es que la sepan bailar, moverse bien, en la pista de baile quiero decir. Esas habilidades que ambos puedan disfrutar”, detalló la comunicadora.

López invitó a los hombres que estaban sintonizando el programa mañanero a que disfrutaran con sus parejas y a moverse sin estar intimidado por no saber bailar correctamente. La multifacética añadió que el roce de piel también es un factor muy importante a la hora de bailar.