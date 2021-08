La presentadora y actriz, Adamari López, se encuentra en uno de los momentos más trascendentales de su vida personal y profesional. El pasado mes de mayo, la anfitriona de “Hoy Día” de Telemundo impactó a sus seguidores tras anunciar su separación del padre de su hija Alaïa, el bailarín español Toni Costa. Asimismo, llena de júbilo, la puertorriqueña reveló esta semana que formará parte del Jurado del nuevo “reality” “Así se baila”.

Esta mañana, la intérprete de “Ofelia” en la telenovela “Amigas y rivales”, se conectó de manera virtual con sus compañeros Ivonne Orisini y Ramón “Gatto” Gómez en “Hoy Día Puerto Rico” para dar a conocer más detalles de su participación en la nueva competencia de Telemundo. También conversó sobre el regreso a clases su pequeña de 6 años. Antes, la animadora exteriorizó, según ella, la clave fórmula de cómo un hombre puede conquistar a una mujer.

“Gatto, te voy a decir que es importante saber bailar. Yo creo que a una mujer que le gusta que la conquisten es que la atiendan bien, es que la sepan bailar, moverse bien, en la pista de baile quiero decir. Esas habilidades que ambos puedan disfrutar”, detalló la comunicadora.

PUBLICIDAD

López invitó a los hombres que estaban sintonizando el programa mañanero a que disfrutaran con sus parejas y a moverse sin estar intimidado por no saber bailar correctamente. La multifacética, quien en 2011 ganó la competencia “Mira quién baila” de Univision añadió que el roce de piel también es un factor muy importante a la hora de bailar.

“Hablando de ‘Así se baila’ estoy súper contenta y emocionada de que me den la oportunidad de ser jueza de esta competencia que además va a ser sin igual, va a ser diferente. Ellos no van a estar bailando con un coreógrafo o con un profesional del baile. Sino que el artista va a bailar con un hermano, con una prima, con una hija, con una esposa, con un amigo. Son dos personas que van a tener que acoplarse a una rutina de baile y ver cómo la sacan a flote en esa pista. Obviamente con un coreógrafo que les monta la coreografía, pero que no necesariamente va a bailar con ellos”, adelantó.

La presentadora de 50 años aprovechó para invitar a los televidentes a ver el programa que se transmitirá desde el 12 de septiembre y donde compartirá sus conocimientos junto a Cristián de la Fuente y Mariana Seoane. El actor y modelo chileno perteneció a “Dancing with the Stars” y la actriz también se ha destacado como cantante y bailarina.

/ La actriz en el 1998 se dedicaba de lleno a las novelas. (ELNUEVODIA.COM)

La actriz en el 2003 desde su apartamento en Miami. (ELNUEVODIA.COM)

En el 2005 anunció su padecimiento de cáncer. (ELNUEVODIA.COM)

Con pelo corto. Así la recordamos en el 2006 cuando anunció que ya había culminado su tratamiento de cáncer y estaba recuperada. (ELNUEVODIA.COM)

La artista optó en el 2010 por llevar una melena. (ELNUEVODIA.COM)

En el 2011 se convierte en la ganadora del reality "Mira quién baila". (ELNUEVODIA.COM)

En enero del 2013 viajó a la isla para presentar su primer libro "Viviendo". (ELNUEVODIA.COM)

En el 2014 compartió su felicidad al anunciar que estaba embarazada. (ELNUEVODIA.COM)

La artista fue la imagen en el 2014 de una línea de tintes de cabello. (ELNUEVODIA.COM)

La artista lanzó en el 2015 su segundo libro. (ELNUEVODIA.COM)

Así lucía en el 2017. (ELNUEVODIA.COM)

La presentadora del programa "Un Nuevo Día" durante una sesión de fotos en el 2018. (ELNUEVODIA.COM)

La actriz durante un evento benéfico contra el cáncer en el 2019. (ELNUEVODIA.COM)

La artista tuvo un encuentro en enero de 2020 con la famosa Oprah Winfrey durante una iniciativa de Weight Watchers. (ELNUEVODIA.COM)

En 2021, la presentadora del programa "Hoy día" de Telemundo cumple 50 años luciendo un espectacular cambio físico y un estilo de vida más saludable. (Archivo)

Alaïa regresó a la escuela

“Contenta y nerviosa”, así describió López a su hija tras el regreso a sus clases presenciales hace dos semanas. La también autora del libro “Viviendo” enfatizó que aunque la niña está asistiendo a la misma escuela del años pasado, el cambio de maestros y compañeros de clases, le creó un poco de temor al principio.

PUBLICIDAD

“Ya en primer grado. Dios mío, qué rápido se me hace”, dijo incrédula.