La presentadora boricua, Adamari López, será parte del jurado del nuevo “reality” de Telemundo, “Así se baila” que estrenará el próximo domingo, 12 de septiembre.

López, quien en 2011 ganó la competencia “Mira quién baila” de Univision, se encargará de juzgar -domingo tras domingo- las presentaciones de las diferentes parejas de celebridades que se comenzaron a anunciar esta mañana. En su encomienda, la puertorriqueña estará acompañada de Mariana Seoane y Cristián de la Fuente.

“Voy a estar como jurado en la pista de baile todos los domingos de ‘Así se baila’, algo que ustedes saben, me apasiona y me encanta que me den la oportunidad de estar en esta competencia como jurado acompañada de Cristián de la Fuente y la talentosísima Mariana Seoane, que tendrán el rol de evaluar las presentaciones de las parejas y de las celebridades cada domingo y además decidir quién va a pasar a la siguiente ronda de la competencia”, explicó en el programa “Hoy día”, donde funge como anfitriona.

Según la página web de Telemundo, con el fin de ser coronados campeones de la competencia, las parejas pondrán a prueba sus destrezas no solo en el baile sino también sus relaciones, en cada episodio.

Entre las parejas de celebridades a las que el jurado tendrá que juzgar dentro de la competencia se confirmaron a Lorenzo Méndez y Jessica Díaz, Gregorio Pernía y su hija Luna, David Chocarro y su esposa Carolina Laursen, y Samadhi Zendejas y su hermano Adriano.

“Así se baila unifica la música latina, el baile y celebridades en un formato fresco, único y entretenido que disfrutará toda la familia”, dijo Ronald Day, presidente de Entretenimiento y Contenido de Telemundo en una comunicación escrita cuando se anunció el “reality”. “A través de la amplia cobertura multiplataforma del programa, el público podrá seguir a sus parejas de celebridades favoritas y experimentar de cerca y personalmente toda la emoción y los desafíos de sus travesías para convertirse en estrellas del baile”, continuó.

El programa mostrará a 10 celebridades enfrentando la pista de baile con su pareja predilecta, ya sea un matrimonio, hermanos, mejores amigos y hasta dúos de padres e hijos. De igual manera, el “reality” será producido en su totalidad en un estudio ubicado en Telemundo Center.