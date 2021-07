Mientras República Dominicana se prepara para los actos fúnebres del cantante de merengue, Johnny Ventura, que comienzan hoy a las 2:00 p.m. en la funeraria Blandino, medios internacionales han comenzado a llegar al país caribeño para transmitir las exequias. La presentadora boricua, Adamari López, será la encargada de cumplir la encomienda para el programa “Hoy Día” de Telemundo.

“Buenos días mi gente linda, un abrazo muy grande para todos. Estoy en República Dominica. Hoy con la terrible noticia de la pérdida de Johnny Ventura, el caballo mayor, a los 81 años de edad. Vamos a estar transmitiendo en vivo desde Casa de Campo para ‘Hoy Día’, así que estén pendientes de todos los detalles de las reacciones de la familia, del pueblo dominicano tanto aquí en la República Dominicana como en Nueva York”, sostuvo la comunicadora en su historia de Instagram.

López aprovechó su estancia en República Dominicana para disfrutar de su destacada gastronomía y hermosos paisajes como el campo de golf Teeth of the Dog.

PUBLICIDAD

“Desayunando en la República Dominicana, donde, para empezar, la fruta tiene un sabor diferente. Sabe tan deliciosa. Me comí un pedacito de mango, me comí un pedacito de sandía y ahora me estoy comiendo un poquito de la parchita, que está deliciosa. Y además de eso, la vista del campo es espectacular. Se llama Teeth of the Dog, y es uno de los campos más importantes de esta área. Bello.”, continuó.

La presentadora fue acompañada de la productora Irasema Torres.

Mañana, celebrarán el velorio protocolar que tendrá tres escenarios: Partido Fuerza del Pueblo (9:00 a.m.), Cámara de Diputados (11:00 a.m.) y la Alcaldía del Distrito a las 2:00 p.m.

Finalmente, el sábado, el pueblo que lo vio nacer y convertirse en uno de los artistas más trascendentales del país caribeño, se reunirá en el velatorio popular que comenzará a las 8:00 a.m. en el Palacio de los Deportes. Luego, a las 2:00 p.m. realizarán un recorrido por Villa Juana hasta llegar al cementerio Cristo Redentor a las 4:00 p.m.

El reconocido cantante dominicano falleció ayer a los 81 años, como consecuencia de un infarto en un hospital de República Dominicana.