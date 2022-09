La noche del jueves, 11 de agosto, Ashley Ann Cariño Barreto fue coronada como la nueva Miss Universe Puerto Rico (MUPR) 2022, por su sucesora Michelle Marie Colón Ramírez. Ambas, mujeres afrodescendientes, que lograron convertirse en soberanas de manera consecutiva.

Esa noche también surgió lo nunca antes visto en este certamen local; tres mujeres afrodescendientes lograron copar el espacio destinado para las posiciones de reina, primera y segunda finalista dentro del certamen, en el que participaron 28 candidatas.

Las tres finalistas Miss Fajardo, Miss Dorado y Miss Cataño, se encontraban allí, con su temple, belleza elegancia e inteligencia, brillando en el escenario del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce.

Aunque históricamente, las mujeres de raza negra han sido minoría en el certamen por esa misma carencia de igualdad de oportunidades, para Ashley Ann Cariño Barreto, actual MUPR; Leonela González De Jesús, primera finalista; y Camille Fabery Diana, segunda finalista; este suceso dicta el rumbo a seguir, en dar pasos hacia adelante y en favor de la visibilidad de las mujeres afrodescendientes en los certámenes de belleza de la isla.

PUBLICIDAD

En un reciente sesión fotográfica, la organización de MUPR quiso dejar plasmado ese junte bajo la frase “Tres negras de negro”. La sesión de fotos sirvió para que este trío se reencontrara y conversara sobre qué rumbo han tomado sus respectivas vidas posterior al certamen.

El "top 3" del Miss Universe Puerto Rico 2022: Camille Fabery Diana, segunda finalista; Ashley Ann Cariño Barreto, actual reina; y Leonela González De Jesús, primera finalista. (Suministrada)

“La inclusión fue lo que brilló”

Para Ashley Ann este junte con sus compañeras se trató de una experiencia espectacular y es que, según señaló, en esta edición 66 del concurso nacional, que fue la primera bajo la nueva dirección de la productora y presentadora Yizette Cifredo, gerente de la franquicia, todas las candidatas tenían muy buena dinámica entre sí, que fueron cosechando en los talleres de preparación realizados semanas antes de la competencia.

“Estábamos muy contentas. Es la primera vez que la organización ha captado fotos con las primeras tres finalistas. Me gustaría que eso sea algo que se implemente para los próximos certámenes porque fue una experiencia muy bonita, de poder encontrarnos de nuevo, de hablar un poco de cómo la vida nos está yendo después del certamen”, expresó Cariño Barreto.

La nueva reina, quien es terapista psicosocial licenciada, especializada en niños con diversidad cognitiva, fue recibida el pasado viernes por decenas de personas en una fiesta de pueblo al ritmo del clásico puertorriqueño “Preciosa” de Rafael Hernández, en la plaza pública de Fajardo. Fue este el municipio que representó en el concurso por haber nacido allí y haber vivido los primeros cinco años de su vida antes de mudarse con su familia al estado de Florida.

“Me siento sumamente orgullosa de haber formado parte de este certamen, donde la inclusión fue lo que brilló y pudimos convertirnos en el top tres Camille, Leonela y yo. Pudimos convertirnos en parte de la historia, donde pienso que los esquemas y los estereotipos de belleza se rompieron. Es como cerrar la puerta a esos límites que nos ponemos algunas veces o quizás la misma sociedad nos pone, respecto a lo que son los certámenes de belleza. Por eso me fascinó lo que la organización de Wapa junto a Yizette y el resto del equipo pudieron lograr en este certamen”, agregó.

PUBLICIDAD

Ashley Ann Cariño Barreto Miss Universe Puerto Rico (MUPR) 2022, (Suministrada)

En esta nueva etapa Estefanía Soto, fungió como supervisora de operaciones, y Sonia Valentín, como productora. Su recién comenzado reinado surgió en momentos en que la organización de Miss Universe informó que a partir del siguiente año las mujeres que estén casadas, divorciadas, que tengan hijos e, incluso, se encuentren embarazadas, podrán participar del certamen. De igual forma, a través de un comunicado, abundaron que ahora también podrán ser consideradas candidatas de entre 18 y 28 años.

“Siempre digo que los certámenes de belleza son una celebración de la mujer y de todas las cualidades que las mujeres poseemos, ya sea nuestra belleza o nuestra esencia. Todas las cualidades que como mujeres tenemos no terminan cuando una mujer entra a otra etapa de su vida, ya sea a ser madre o ser parte de una pareja o casarse. Creo que este es el paso en el camino correcto. Lo que me gustaría ver, y siempre lo digo, es que se incremente la edad de participación, porque ahora tenemos un límite de 28. Al igual que la belleza o las cualidades de la mujer, que no terminan cuando se casan o cuando se convierten en madres, tampoco terminan cuando llegan a los 28 años”, expresó Cariño Barreto, quien precisamente cumplió esa edad límite el pasado mes de agosto.

Exigente consigo misma

Apenas han pasado tres semanas desde que Ashley Ann Cariño Barreto ostenta la corona con la que soñó. Desde entonces, asegura sentirse sumamente contenta y bendecida por el apoyo que continúa recibiendo por parte de los puertorriqueños.

PUBLICIDAD

“He tenido muchas personas que cuando salgo me reconocen, me dicen que están orgullosos de mí, o que iban a mí o que yo era su favorita. Eso siempre me da como ese empuje para querer seguir mejorando y practicando, porque yo sé que desde el principio muchas personas me veían como la favorita. Con eso yo me puse mucha presión porque había muchas expectativas, pero me he sentido sumamente bendecida y contenta de tener el apoyo y el respaldo de Puerto Rico. Creo que eso para mí ha sido la bendición y el cambio más grande desde que gané el certamen”, explicó la reina.

Aunque aún no ha soñado con el ajuar que va a lucir durante la noche final del certamen internacional, en el que la india Harnaaz Sandhu, Miss Universe 2021, coronará a su sucesora, y del que aún no ha sido informado la fecha oficial ni la sede, Cariño Barreto sí está segura en cómo quiere lucir.

“Todavía como que no me ha sentado bien a analizar todo eso. Sí sé que me fascina verme elegante y clásica, pero al mismo tiempo tener ese ‘sexyness’. Sé qué me gustaría tener un poquito de todo. En base al color, todavía no sé. La gente siempre me está pidiendo que me ponga colores llamativos, como el amarillo o el verde. No estoy cerrada a eso, vamos a ver con qué venimos”, respondió la estudiante que completa una maestría en ingeniería aeroespacial.

Miss Universe Puerto Rico (MUPR) 2022 Aunque Ashley Ann Cariño Barreto aún no ha soñado con el ajuar que va a lucir durante la noche final del certamen internacional, sí está segura que quiere lucir elegante y clásica, pero al mismo tiempo sensual. (Suministrada)

Aun cuando lució con mucha seguridad en el certamen y era una de las favoritas para ganar la corona, la nueva reina siente que queda mucho por prepararse para seguir mejorando en diferentes aspectos. Continuar haciendo ejercicios y tonificar su cuerpo, además de beber mucha agua, son algunos de los quehaceres para mejorar su físico. Hay otras facetas como lo son la pasarela, la proyección, la presencia escénica, y la oratoria, así como el mejoramiento de su dicción en el idioma español, que también está trabajando.

PUBLICIDAD

“Puedo estar seis meses en preparación y como quiera pienso que siempre se puede lograr algo. Nunca creo que uno llega a un nivel donde uno está como que ‘ya llegué, no tengo nada qué mejorar’. Soy bien exigente conmigo misma y por eso siempre voy a decir que no importa el tiempo que yo pase practicando o estudiando, o esté en talleres, siempre voy a querer más, voy a querer mejorar y eso es parte de la persona que yo soy”, aseguró.

Aunque se siente muy cómoda y satisfecha con su apariencia física, estaría abierta a recibir sugerencias en lo que respecta a algún tratamiento o cirugía estética.

“Yo entiendo que eso es parte también de una preparación holística. Estoy abierta a esos cambios, pero igual que me siento muy satisfecha en cómo luzco y la organización se siente también satisfecho con mi apariencia. He tenido el privilegio de participar en tres certámenes, en los que he llegado bastante lejos, así como yo me veo, pero igual, como te digo, eso es parte del entrenamiento. Y si tendría que hacer algo, se podría poner sobre la mesa, no estoy cerrada a eso”, dijo la joven.

Cariño Barreto primero ganó la corona al participar en Miss Florida en el 2021 y luego en el certamen de Miss USA quedó segunda finalista. En aquel momento cursaba estudios en ingeniería aeroespacial en el estado norteamericano y no pudo agilizar su participación el concurso local, que era una de sus metas. No obstante, aprovechará el haber tenido esa experiencia previa para darlo todo en el concurso internacional.

PUBLICIDAD

“Yo había participado orgullosamente representando a la mujer puertorriqueña en los Estados Unidos. Ahora estoy muy enfocada en mi preparación y educándome con un equipo que sé que me van a preparar para llegar lejos en Miss Universe. Mi meta es que cuando yo pise la tarima de Miss Universe yo pueda hacer que todo Puerto Rico brille a través de mí, que vean también mi empeño y preparación, mi deseo de llegar lejos y de poner el nombre de Puerto Rico en alto”, manifestó.

Lista para el periodismo

Por otra parte, Leonela González De Jesús, quien resultó ser la primera finalista, rememora con emoción aquellos minutos en los que estuvo con Ashley Ann sujetadas de la mano, previo a saber quién sería la que cargaría con la corona esa noche.

“Desde que llegó ese momento cuando estábamos Ashley y yo agarradas de mano, nos dimos cuenta como que ‘wow, estamos en victoria’. Eso era lo que ella y yo estábamos conversando allá arriba y fue un momento, como un ‘milestone’, fue algo tan histórico para nosotras, porque el poder representar lo que es la mujer afrodescendiente en Puerto Rico y esta raza puertorriqueña que tenemos, para nosotras fue un gran logro. Me sentía muy orgullosa y muy contenta de estar ahí en ese momento”, contó la joven de 23 años, quien escogió representar a Dorado por ser el pueblo que recibió y hospedó a su madre al llegar a Puerto Rico desde la República Dominicana hace 30 años.

La vida de esta modelo de 23 años, no ha cambiado mucho desde la noche del certamen, más allá de que la reconocen en algunos lugares. Sin embargo, sí está a la expectativa de ver qué le depara el futuro, pues recién culminó su maestría en periodismo en Londres, donde también pudo desempeñarse como modelo.

PUBLICIDAD

“Sigo siendo la misma Leonela, pero ahora llevo el orgullo de que pude presenciar y ser parte de ese momento tan histórico en el Miss Universe Puerto Rico. Sé que es un momento que se va a grabar en la vida de todos los fanáticos por mucho, mucho tiempo. Así que además de esto, mucho no ha cambiado y esperando a ver qué es lo que tiene el futuro para mí”, señaló la joven nacida en San Juan, quien también dijo disfrutar de la sesión de fotos, en la que hubo una dinámica muy bonita y le resultó emocionante volver a compartir con sus compañeras.

La pregunta constante para González De Jesús ha sido si más adelante participaría en otro certamen de belleza. Sin embargo, aunque no lo descarta, al momento se encuentra enfocada en su carrera profesional.

“No me voy a negar la experiencia de por poder volver a participar, pero por ahora mi enfoque va a ser trabajar en mi carrera e intentar lograr entrar al ámbito de las comunicaciones, ya sea en inglés o español. Así que por ahora mi concentración está en mi carrera”, sentenció la primera finalista, quien hace un año bajó 56 libras, por lo que se mantendrá entrenando como parte de su estilo de vida.

De igual modo, cuando se sienta más preparada, no descarta participar de alguna competencia de belleza en la que se enfoquen en buscar una comunicadora. Mientras, también se enfoca en continuar desarrollando su fundación “Puente de Esperanza”, enfocada en proveerle los recursos y las herramientas necesarias a los inmigrantes en Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Servir y educar a través de la farmacia

Para Camille Fabery Diana, su familia ha sido su apoyo en todo momento, especialmente su mamá y su papá, incluso cuando preferían que no participara en el certamen local para que se enfocara en culminar sus estudios y asegurar un trabajo estable en el futuro.

Gracias a ese apoyo y a comprender su pasión, la joven de 26 años, que representó a Cataño y que llegó segunda finalista en el MUPR, indicó que pudo disfrutar de toda la experiencia del certamen, que asegura no se compara a los anteriores cuando había participado en la categoría “teen”.

“Me sentí demasiado emocionada de llegar al ‘Top 3′ porque realmente conocí a las otras dos chicas en este proceso de transformación y evolución. Sé que cualquiera de nosotras merecía representar a Puerto Rico. Realmente fue bien emotivo el que hayamos sido tres mujeres negras, que hayamos llegado juntas agarradas de mano, que representamos lo que son parte de las raíces puertorriqueñas. Se sintió y se vio, fue un top tres de infarto, como yo le digo a todo el mundo”, contó la joven a la vez que resaltó que la sesión de fotografía entre ellas se dio de una manera bien natural, por la confianza que se tienen una a la otra.

Mientras cursa su tercer año del doctorado de farmacia en Nova Southeastern University, campus de Puerto Rico, Fabery Diana dice estar abierta a las oportunidades que se le presenten, ya sea en el campo del modelaje, o de cualquier otra vertiente que tenga que ver con relacionarse con público.

PUBLICIDAD

“Actualmente me encuentro en la universidad, ya tomé mi primer examen, así que continuamos trabajando como quiera con la meta que es poder ser un ejemplo para los estudiantes de farmacia. Quiero ayudarlos a alcanzar su sueño de continuar con el doctorado y además de ser un agente de cambio en la vida de las personas que toman medicamentos, para que estén mejores orientados en sus condiciones de salud y su vida”, señaló.

Asimismo, según explicó, se mantienen trabajando sus redes sociales para que se mantengan activas, pues parte de lo que quiere dejar ver es que su desempeño no se trató solo de tres meses de preparación, sino que será continuo y en la mejor disposición de continuar trabajando con los medios de comunicación y eventos de moda.

“Voy a trabajar un poco más la oratoria porque entiendo que es uno de los factores que no está de más continuar trabajándolo, además de seguir en el gimnasio para mantener la figura que tengo en estos momentos, porque, aunque no es lo más importante, realmente refleja el cuidado que yo tengo en estos momentos, que soy estudiante y casi no tengo una vida activa. Pretendo continuar cultivando la inteligencia, leyendo, manteniéndome activa con los periódicos, las revistas y las noticias del país”, añadió.

“Me visualizo en cualquier oportunidad que me permita continuar conectando con las personas y educando, que realmente es lo que a mí me importa: educar y servir a las personas. Así que cualquier oportunidad que venga relacionado a eso, voy a recibirla con los brazos abiertos”, concluyó.