En sus últimos días de vida, Ruddys Martínez Díaz, conocida como Mami Ruddys por su activismo en favor de personas gay, transgénero y queer en Puerto Rico, se negó a decir adiós. Pionera en el arte del transformismo boricua, no era de despedidas, sino de saludos efusivos y bienvenidas, así que, cuando estuvo hospitalizada por una semana, le pidió a su entrañable amigo que no le diera un beso. Cinco minutos después, falleció.

El 26 de noviembre, tres días después de Acción de Gracias, murió una leyenda de la cultura queer en la isla, conocida internacionalmente como “La Pantoja de Puerto Rico” por su jocosa imitación de la cantante española Isabel Pantoja.

“Lo último que me dijo fue: ‘No me despidas. Por favor, no me beses’. No me despedí. Le dije: ‘Sé que eres un ser guerrero. Ya te tengo todo set para cuando salgas de aquí. Le comenté: ‘Estamos jugando briscas. No me vires la última carta’. Me fui, y apenas había llegado al carro cuando me llamaron con la noticia”, contó su amigo Félix Chevremont, otro ícono del transformismo puertorriqueño y quien se convirtió en el imitador más famoso de la cantante Yolandita Monge bajo la mentoría de Ruddys.

Ruddys, quien en los próximos meses se sometería a una operación de reemplazo de prótesis de caderas, murió a sus 62 años por un fallo renal, informaron varios de sus seres queridos. Había sido internada en un hospital de Bayamón por acumulación de líquido en sus pulmones, un cuadro que se complicó por su condición de diabetes, según varias fuentes.

“¡Arriba, arriba!”, exclamó en su última presentación artística, como siempre hacía. Era su expresión más notoria. Con esa energía, tras su inesperado deceso, es recordaba por sus allegados, la familia de amigos y personas de la comunidad LGBTIQ+ que refugió durante décadas.

La también costurera, quien llegó a confeccionar piezas para figuras como la exvedette Lourdes Chacón y la presentadora Charytín Goyco, se caracterizó por su picardía, su sentido del humor y su emblemática voz ronca en sus shows. Su último deseo fue que le recordaran por su vehemencia y pasión escénica.

Ruddys mientras cosía una falda para una presentación artística de Catalina Tyrrell. (Pablo Martinez Rodriguez/Staff GFR Media)

Semanas antes de morir, Ruddys se preparaba con entusiasmo para unirse el 23 de diciembre a grandes colegas de la industria en “The Divine Show: Leyendas”, un show de comedia y transformismo en el café-teatro Punto Fijo del Centro de Bellas Artes de San Juan.

A petición de los fanáticos de Ruddys, Dreuxilla anunció que se abrió una nueva función para el 22 de diciembre y que el espectáculo será dedicado a la fenecida transformista.

“Ella es insustituible. Ruddys era una escuela en todo el sentido de la palabra. Era otra cosa fuera de los escenarios. Se llegó un consenso con los talentos porque era algo que ella quería, así que el show va a continuar en su honor”, dijo el artista Nelson Roldán Ramos, intérprete de Dreuxilla.

Durante el espectáculo, explicó, compartirán imágenes y anécdotas de Mami Ruddys. Las funciones contarán precisamente con Félix Chevremont, además de Vanessa Fox y Barbara Herr, con quien Ruddys compartió escenario durante los años 80 en la desaparecida discoteca Bachelor, donde se presentó durante una década.

“La muerte es un proceso natural de la vida. Pero, esta vez, duele. Ruddys fue mi amiga, hermana y juntas fuimos de las pioneras del transformismo de Puerto Rico. Mi querida, estás en paz. ¡Gracias por tanto! Te vamos a extrañar un mundo”, expresó Herr.

Ni el dolor en los huesos detenía a Ruddys, coincidieron sus allegados. “Era un símbolo de lucha”, recordó Chevremont.

Expulsada de su hogar a los 13 años, Ruddys llegó a vivir en la calle, hasta que logró forjar su propia casa. Entre las décadas de 1980 y 2000, dio techo y alimentó a tres decenas de jóvenes entre las edades de 16 y 24 años. Fomentó que estudiaran algún oficio mientras corrían peligro por expresar públicamente su identidad género y su orientación sexual.

“Estoy destrozado. Se fue mi ángel”, lamentó lloroso Joe Alameda Aladino, de 47 años y a quien Ruddys describía como su hijo adoptivo desde que este tenía 16 años.

Su activismo la llevó a ser honrada como reina del festival Orgullo Boquerón en el 2022. “Mami Ruddys no tan solo fue una madre para muchos jóvenes LGBTQ+, sino que fue una de las personas más queridas de nuestra comunidad. Le decíamos Mami por su don de gente, por toda la gloria que nos dio nacional e internacionalmente, porque en su historia de vida nos pudimos ver reflejados. Ahora queda su legado en nuestros corazones y en la responsabilidad de continuar con su misión de vida con nuestros jóvenes cuir”, expresó el activista Pedro Julio Serrano, portavoz del evento que se celebra anualmente en Cabo Rojo.

Figuras como Ruddys abrieron camino para que “drag queens” boricuas, como Nina Flowers y Jessica Wild, pudieran competir en el reality show “RuPaul’s Drag Race” y saltar al estrellato alrededor del mundo.

“No tengo palabras. Vuela alto, nuestra reina de reinas, madre de madres”, manifestó Flowers.

El legado escénico de Ruddys ganó fama internacional por su imitación de Pantoja, a quien dio vida durante cuatro décadas. Cuando el humorista español Carlos Latre decidió imitar la imitación de Ruddys en el programa “Crónicas marcianas” (Telecinco), esta se mudó a España y llegó a ser una explosión mediática en el país durante la década del 2000.

Sin embargo, desde mucho antes y después, desde su hogar en Toa Baja, continuó apoyando a otros talentos locales, como Wesley Gael Mercado, intérprete de “Catalina Tyrell”, quien, compungida, agradeció que Ruddys “siempre fue un ser de luz en servicio a los demás”.

Por su irreverencia, la activista se convirtió en un ícono de los escenarios queer de la isla. (Pablo Martinez Rodriguez/Staff GFR Media)

Hasta el final, pese a sus condiciones de salud, Mami Ruddys siguió destacándose como costurera, presentándose en los escenarios queer del país y ayudando a otros jóvenes.

“No quise que otros vivieran esa soledad. Una mamá es una persona que te ayuda en la buena y en la mala. Para mí, es un logro grande haber sido eso en vida. Bajo las luces que he creado, estamos pa’ vivir. Siempre, siempre, como si fuera la última vez”, dijo a El Nuevo Día en lo que fue su última entrevista, publicada cinco meses antes de su muerte.