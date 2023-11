Ruddys Martínez Díaz murió el domingo, a sus 62 años, por un fallo renal como consecuencia de su condición de diabetes, confirmaron varios de sus seres queridos y Joe Alameda Aladino, de 47 años, a quien ella acogió en su hogar cuando tenía 16 años.

“Estoy destrozado. Se fue mi ángel. El día antes, me dijo muchas de sus ocurrencias y que quería una mandarina, pero nunca pasó. Le extrañaré por siempre”, dijo Alameda.

Entre las décadas de 1980 y 2000, Ruddys dio techo y alimentó a tres decenas de jóvenes entre las edades de 16 y 24 años. Fomentó que estudiaran algún oficio mientras corrían peligro por expresar públicamente su identidad género y su orientación sexual.

Expulsada de su hogar a los 13 años, Ruddys llegó a vivir en la calle, hasta que logró forjar su propia casa y comenzó a refugiar a jóvenes.

Ruddys se dedicó a imitar a estrellas femeninas de la canción. Su tiempo dorado como transformista inició en 1982 como parte de los talentos de la desaparecida discoteca Bachelor, donde se presentó durante una década junto a figuras como Johnny Ray, Barbara Herr y Alex Soto.

Ruddys y Joe celebran la diversidad y su nexo familiar, en 2023, durante la Parada Orgullo Gay en San Juan. (Suministrada)

Se caracterizó por su picardía, su humor, su chispa y su inconfundible voz arrastrada.

Saltó al estrellato internacional por su jocosa imitación de la cantante española Isabel Pantoja, a quien dio vida durante cuatro décadas. Cuando el humorista español Carlos Latre decidió imitar la imitación de Mami Ruddys en el programa “Crónicas marcianas” (Telecinco), esta se mudó a España y llegó a ser una explosión mediática en el país.

También se destacó como costurera, confeccionando piezas para figuras como la exvedette Lourdes Chacón y la presentadora Charytín Goyco.

El 24 de junio de 2023, en lo que fue su última entrevista, El Nuevo Día compartió una extensa reseña de su vida, titulada “En la casa de Mami Ruddys”.

“Siempre dije: ‘Tengo que sobrevivir y darle un motivo a mi familia (biológica) para que digan: ‘Lo tiramos a la calle, pero es un ser de bien’. En el camino, me encontré a muchas personas que les pasaba lo mismo o peor que a mí. No quise que vivieran esa soledad. Una mamá es una persona que te da de comer, que te ayuda, te guía, te acompaña, te da sentimiento en la buen y en la mala. Para mí, es un logro grande haber sido eso en vida”, dijo Mami Ruddys a este medio.

Hasta sus últimos días, Ruddys presentó su arte como costurera y transformista en los escenarios queer del país, pese a sus condiciones de salud.

“Tengo tres prótesis, dos de caderas y otra en la rodilla, por necrosis vascular, por estar sentada tanto tiempo cosiendo. Pero nada me detiene”, reveló en ese momento.

“El show es un desahogo. Me empodero. En tarima, no sobrevivo. Bajo las luces que he creado, estamos pa’ vivir. Siempre, siempre, como si fuera la última vez”, reflexionó.

En su última etapa de vida, Ruddys continuó desarrollando talentos y se convirtió en mentora de Wesley Gael Mercado, intérprete de “Catalina Tyrell” en la industria boricua del transformismo.

“Por siempre, estaré agradecida. Ella siempre decía: ‘Hay que dar del ala pa’ comer de la pechuga. Nunca perdió su risa ni su espíritu. Porque ella siempre fue un ser de luz en servicio a los demás”, expresó Mercado tras su deceso.