Una vez más el cantante Elvis Crespo respalda a Edward O’Neill como candidato bajo el Partido Nuevo Progresista (PNP) para la alcaldía de Guaynabo.

Lo hizo en las primarias celebradas en agosto del 2020 entre O’Neill y el exalcalde Ángel Pérez, -quien enfrenta cargos por corrupción pública en el foro federal- y que tras su renuncia se celebrará mañana, sábado, una elección especial para ocupar la silla del primer ejecutivo de Guaynabo. Pérez le ganó a O’Neill en las primarias.

El merenguero natural de Guaynabo participó hoy de las actividades políticas de O’Neill, quien siempre ha gozado de su apoyo público.

La voz de “Suavemente” nunca ha dudado en pronunciarse públicamente en favor de algún candidato. Esta vez, el merenguero compartió un video en sus redes sociales en las que se ve saludando a una señora frente a la guagua de sonido del candidato.

“Guaynabo. Vamos por esas ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ @edwardoneill51 el #5 en la papeleta! Mañana es! #guaynabo #puertorico #elviscrespo”, escribió el merenguero en su cuenta de Instagram.

En otro video que muestra un letrero de O’Neill y una niña gritando: “Este es mi gallo”, Crespo publicó: “Este es mi gallo @edwardoneill51″.

La elección especial se celebrará mañana. Los candidatos son Dana Miró, Ricardo Aponte, Marigdalia Ramírez Fort, José “Pipe” Abreu y O’Neill.

En el 2020, cuando el artista endosó la hijo del exalcalde Héctor O’Neill sostuvo que Pérez se había ponchado como alcalde.

“Llegó (a la alcaldía) este muchacho (Ángel Pérez) que es buena gente, estudié con él. Sin embargo, esto es algo muy personal, y no tienen que estar de acuerdo, pero no lo siento. No lo veo como el líder que le hace falta a Guaynabo. Santos vino y dio un home run, Junior Cruz dio otro home rum, Héctor O’Neill dio otro home rum y este muchacho se ponchó con tres en bases sin hacerle swing. No hizo swing. Nosotros los guaynabeños necesitamos a un líder comprometido que tenga el don de gente y que lo de servidor público le brote natural y Edward lo tiene. No solamente yo lo estoy respaldando, sino mi esposa (Maribel Vega) que es de Mamey 2 lo estamos respaldando”, afirmó el artista en aquel entonces.

Sobre la ejecución de Pérez como alcalde añadió que Guaynabo “necesitaba recuperar otra vez la fuerza como un pueblo soñador”.