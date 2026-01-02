Opinión
Encuentran sin vida a la hija del actor Tommy Lee Jones

Tenía 34 años y también se dedicó a la actuación

2 de enero de 2026 - 9:15 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Victoria Jones, y Tommy Lee Jones en el estreno "Just Getting Start" en una foto de 2017. (Shutterstock)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La familia de Tommy Lee Jones atraviesa por un difícil momento, luego de que se reportara la muerte de Victoria Jones, hija del actor estadounidense.

RELACIONADAS

De acuerdo con reportes de TMZ, la mujer de 34 años fue encontrada sin vida durante las primeras horas de este 2026 en un exclusivo hotel de San Francisco.

Según el portal, personal del Departamento de Bomberos acudió al lugar alrededor, tras recibir una llamada para atender una emergencia médica. Sin embargo, fue poco lo que pudieron hacer y Victoria fue declarada muerta en el lugar.

Aunque, hasta el momento, se desconocen las causas de la muerte, una fuente del departamento de policía afirmó que los agentes arribaron minutos después del hallazgo para iniciar con la investigación.

La misma fuente explicó que la escena fue entregada a la policía y al médico forense, pero los detalles se mantienen en completa privacidad.

Victoria fue fruto del matrimonio del protagonista de “Men in Black” y su primera esposa, Kimberlea Cloughley .

Siguió brevemente los pasos de su padre, debutando como actriz en “Men in Black II” (2002). Posteriormente, apareció en la serie “One Tree Hill” (2003) y en “Los Tres Entierros de Melquíades Estrada”(2005), película dirigida por su padre.

ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
