El comité organizador de Miss Universe continúa trabajando fuertemente para que el certamen que se celebrará el próximo sábado, 14 de enero, sea todo un éxito. Un detalle que muchos seguidores del certamen de belleza estaban muy pendientes era a quiénes serían las personas que conformarán el panel de jurado que se encargará de seleccionar a la próxima reina en la gala final.

Ayer en la noche, la cuenta de Twitter de Miss Universe publicó una imagen donde aparecía la cara y nombre de las nueves mujeres y un hombre no binarie que fueron seleccionadas para estar en el jurado. Sin embargo, minutos después borraron el ‘post’, por lo que se podría tomar como que la publicación se adelantó por error o que podría haber algún cambio en el jurado.

De las empresarias, presentadoras y exreinas de belleza que fueron reveladas, seis de ellas participaron de las entrevistas preliminares. Ese grupo estuvo integrado por: Myrka Dellanos, presentadora del programa “Mesa Caliente” de Telemundo; Emily Austin, actriz, modelo y periodista deportivo; Wendy Fitzwilliam, abogada, actriz, modelo, cantante, presentadora de televisión y Miss Universe; y Mara Martin, modelo y activista. Olivia Jordan, actriz, modelo, presentadora de televisión y Miss USA 2015; Kathleen Ventrella, director de Mercadeo de la empresa ImpactWayv. Estas últimas dos solamente formarán parte del jurado en la fase preliminar y no estarán en la final.

Los cuatro nombres que se añadieron a la lista del jurado final incluye a: Big Freedia, un artiste no binarie, exponente del género “bounce music”, vertiente de la música urbana original de New Orleans; Ximena Navarrete, oriunda de México, es actriz, presentadora, modelo y Miss Universe 2010; Olivia Quido, empresaria filipina, fundadora de O Skin Med Spa y Olivia Quido Clinical Skincare; Sweta Patel, vicepresidente de Mercadeo y Comercilización de Roku y The Roku Channel.

La organización de Miss Universe había dado a conocer que bajo la nueva administración de Anne Jakapong Jakrajutatip, presidenta y dueña de JKN, conglomerado de contenido y medios de propiedad tailandesa, que adquirió el concurso, el comité de selección sería compuesto por mujeres. En el caso de Big Freedia es abiertamente gay y se destaca por su vestimenta femenina y por describirse a sí misme como persona no binarie.

La ex Miss Universe Olivia Culpo y la actriz Jeannie Mai Jenkins serán las presentadoras. A ellas se une la Miss Universe 2018, Catriona Gray y la presentadora Zuri Hall, conocido por “Access Hollywood” y “American Ninja Warrior”. Ellas serán las comentaristas tras bastidores del certamen internacional.

El certamen de Miss Universe 2023 que se celebrará el sábado, 14 de enero, a las 9:00 p.m. en Nueva Orleans. El concurso se podrá ver a través de la plataforma Roku, canal seleccionado para la competencia en inglés. La cadena Telemundo transmitirá el certamen en Estados Unidos como el canal de la competencia hispana. Mientras que Wapa Televisión lo emitirá para el mercado de Puerto Rico.