Eugenio Derbez niega haber perdido millones de seguidores por hablar de Selena Gómez

A pesar de que Eugenio Derbez reconoce y hasta ha pedido disculpas por su equivocación a la hora de juzgar el desempeño actoral de Selena Gómez en la película “Emilia Pérez”, niega haber perdido tres millones de seguidores, luego de que sus declaraciones se hicieran viral y se convirtiera en flanco de críticas en redes sociales, pues señaló que no hay pruebas que lo demuestren.

El actor mexicano fue captado en el aeropuerto de la Ciudad de México, en la que fue cuestionado acerca la más reciente polémica en la que se ha visto involucrado, cuando en su participación en el podcast de Gaby Meza, se refirió a la mala pronunciación de Selena en “Emilia Pérez”, describiéndola como “indefendible”.

Su opinión generó el descontento de miles de fans de la cantante, que consideraron que el actor no fue solidario con su colega, cuando en el pasado ha defendido la idea de apoyar a las actrices y actores de origen latino que se desenvuelven en Hollywood.

Derbez reconoció, una vez más, su error y lamentó los efectos que produjeron sus palabras, las cuales no midió, pensando que estaba en un espacio especializado en cine y sus declaraciones no pasarían a mayores. “Ya lo dije, lo repito, hice un comentario que no debí hecho, entre compañeros nunca hay que criticarnos, sentí yo que estaba en un espacio de cine, como compañero, uno nunca debe de hablar de ningún compañero”, expresó.

También negó que la polémica haya producido su ausencia en la más reciente edición de los Globos de Oro, en donde “Emilia Pérez” estuvo nominada a 10 categorías y en la que Gómez estuvo presente.

Fue puntual en aclarar que, en realidad, no ha perdido seguidores por haber hecho pública su opinión acerca del trabajo Selena, como se dijo hace unas semanas, cuando se sugirió que el actor perdió tres de los 23 millones de seguidores que tenía en su cuenta de Instagram.

“¿Qué yo perdi?, no, no perdí nada, ¿de dónde sacan que tenía 23?, ¿me lo demuestras?, en lo absoluto, no perdí ninguno, no tuve 23 millones de seguidores, nunca, ni perdí tres”, precisó.

Y aunque expresó que ya está acostumbrado a las críticas, promete ser más cuidadoso cuando emita alguna opinión, de ahora en adelante, debido a que sus palabras han llegado afectar hasta a sus tres hijos mayores, pues el público ha asegurado que no son los mejores actores, como para que su padre evalúe el desempeño de otros jóvenes artistas.

“Pobres de mis hijos, que luego les cae de rebote las cosas, tengo que ser más cuidadoso con mis palabras, pero sí está difícil estar en un mundo en donde no puedes dar una opinión, ¿no?, está muy mal que uno no pueda opinar”, exaltó.

El comentario que Derbez hizo de la actuación de Selena Gómez