Luego de haber denunciado a su expareja Marilyn Manson por abuso, Evan Rachel Wood ahondó en detalles sobre su relación con el músico. La actriz aseguró que Manson usó un lenguaje antisemita hacia ella, dibujó esvásticas en su mesa de luz y se burlaba de ella con sus amigos.

La protagonista de “Westworld” relató en una historia de Instagram que Manson la llamó judía de una manera despectiva en el tiempo que duró su vínculo.

“Dibujaba esvásticas sobre mi mesa de luz cuando estaba enojado conmigo”, publicó en su perfil. “Mi mamá es judía y yo me crié con la religión. Debido a que ella se convirtió y no era de ascendencia judía, él decía cosas como ‘eso es mejor’ porque yo no era ‘de sangre judía”. agregó.

Por otro lado, Wood acusó a su exprometido de emplear insultos racistas. “Escuché la palabra con ‘n’ una y otra vez. Esperaba que todos a su alrededor se rieran. Si no lo hacías o (Dios no lo quisiera) lo cuestionabas, te señalaba y abusaba más de ti. Nunca estuve más asustada en mi vida”, afirmó.

Wood hizo pública su denuncia través de su cuenta de Instagram y una declaración a la revista Vanity Fair, donde reveló sus traumáticas experiencias y le puso nombre y apellido a quien había mencionado como su abusador en el pasado. Tuvo una relación de tres años con Manson que se terminó en 2010, meses después de haber anunciado su compromiso.

“El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido por todo el mundo como Marilyn Manson. Él empezó a acosarme cuando era una adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y manipularon hasta la sumisión. Ya no voy a vivir más con miedo a las represalias, injurias o extorsiones. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y a las muchas industrias que habilitaron su comportamiento antes de que arruine más vidas”, dijo Wood recientemente, cinco años después de comenzar a hablar públicamente sobre su historia como sobreviviente de violación y violencia doméstica en una entrevista con la revista Rolling Stone en 2016.

Otras acusaciones

Sobre Brian Warner, su verdadero nombre, sobrevolaba desde hacía varios años la sospecha de que era el atacante que había denunciado, en 2018, Evan Rachel Wood durante una audición sobre las agresiones sexuales ante el Congreso, sin revelar su identidad.

En su mensaje publicado el lunes, la intérprete de películas como “Thirteen” o “Whatever Works” reveló que efectivamente su agresor era el cantante. En el Congreso afirmó que había sido violada en diferentes ocasiones.

Evan Rachel Wood, de 33 años, contó el lunes que el cantante la “manipuló psicológicamente” cuando aún no tenía 20. Y dice que luego fue sometida “a horribles abusos durante años”.

La actriz, que participa en la serie “Westworld”, mantuvo una relación con Marilyn Manson durante varios años antes de comprometerse en 2010. Rompieron unos meses más tarde.

Otras cuatro mujeres, que afirmaron haber mantenido relaciones sentimentales con él, le acusaron el lunes en sus cuentas de Instagram de manipulación, acoso, maltrato y amenazas.

Una de ellas, cuya relación comenzó en 2015, se refirió también a varias violaciones.

Ahora de 52 años, Marilyn Manson creó un personaje público con una imagen inquietante y de inspiración gótica. Usa maquillaje y lentes de contacto de diferentes colores y el pelo negro.

El nombre de lo que originalmente era una banda, pero que ahora se reduce a su persona, está inspirado en Marilyn Monroe y en Charles Manson, conocido por haber asesinado a la actriz Sharon Tate.

Su universo musical, el “shock rock”, combina el rock metal con una puesta en escena espectacular para capturar a su público, mezclando imágenes satánicas y góticas. Dos de sus álbumes alcanzaron el número uno en ventas en Estados Unidos.

Las mujeres que declararon el lunes, muchas de ellas antiguas “groupies”, retrataron a un personaje tan seductor como manipulador, capaz de atarlas, amenazarlas de muerte u obligarlas a consumir drogas.

Varias de las presuntas víctimas afirman sufrir un trastorno de estrés postraumático.

“Estoy harta de vivir con miedo a las represalias, las calumnias y el chantaje”, escribió Evan Rachel Wood.

En una entrevista con el sitio de la revista Spin en 2009, Marilyn Manson explicó que tenía “todos los días la fantasía de pulverizar” el cráneo de Evan Rachel Wood “con un martillo”.

“Mi arte y mi vida siempre atrajeron la controversia”, escribió Marilyn Manson el lunes en Instagram. “Pero estas afirmaciones sobre mí son distorsiones horribles de la realidad”, añadió.

“Quiero revelar quién es realmente este hombre peligroso”, había escrito en tanto Evan Rachel Wood, “y hablar en contra de las muchas industrias que le permiten hacerlo, antes de que arruine más vidas”.

Horas después de la publicación de ese mensaje, el sello discográfico de Manson, Loma Vista Recordings, anunció que se apartaba del artista.

“Ante las inquietantes acusaciones de hoy de Evan Rachel Wood y otras mujeres que nombran a Marilyn Manson como su abusador, Loma Vista dejará de promover, con forma inmediata, su presente álbum”, dijo el sello en un comunicado.

“Apoyo a Evan Rachel Wood y a las otras mujeres valientes que dieron un paso al frente”, comentó de su lado la actriz Rose McGowan, exprometida del propio Marilyn Manson al comienzo de los años 2000.

McGowan fue también una de las primeras mujeres en testificar a cara descubierta contra el productor de cine Harvey Weinstein, participando en su posterior caída y del nacimiento del movimiento #MeToo.

“Dejemos que la verdad emerja”, escribió la intérprete en Twitter. “Dejemos que comience la cura”.

Marilyn Manson no enfrenta por el momento ningún proceso penal.

En septiembre pasado, Dan Cleary, un exempleado de Marilyn Manson, afirmó haber visto al cantante “destrozar” a Evan Rachel Wood durante las semanas en que la actriz lo acompañaba de gira, en 2007 y 2008.

“Es un músico brillante, un hombre increíblemente inteligente y divertido”, escribió en Twitter, “pero también es un adicto a las drogas, capaz de maltrato psicológico y físico”.