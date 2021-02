La actriz Evan Rachel Wood, de 33 años, acusó públicamente al cantante Marilyn Manson, de 52 años, de haber abusado de ella física y psicológicamente durante una relación amorosa que llevaron por tres años y que comenzó en el 2007. En aquel tiempo, la artista tenía 19 años. Varios meses antes de romper, se habían comprometido en matrimonio.

En una publicación en Instagram, la también activista, mencionó por primera vez el nombre del rockero como su agresor, luego de llevar muchos años indicando que ella había sido víctima de violencia doméstica.

“El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson. Comenzó a prepararme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera”, indicó la actriz conocida por la película “Thirteen” (2003) y la serie “Westworld” de HBO. “He terminado de vivir con miedo a represalias, calumnias o chantajes. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y llamar a las muchas industrias que le han apoyado, antes de que arruine más vidas. Estoy con las muchas víctimas que ya no guardarán silencio”.

Según publicó la revista Vanity Fair, Wood comenzó a hablar de ser una sobreviviente de violación y violencia doméstica en un artículo de Rolling Stone en 2016, y ha centrado su activismo en esos temas. En 2019, Wood creó la Ley Phoenix, un proyecto de ley que extiende el estatuto de limitaciones sobre violencia doméstica a cinco años. El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó el proyecto de ley en octubre de 2019, y entró en vigor en enero de 2020. Wood testificó ante el Senado de California en ese momento, diciendo que su abusador le había ocultado su adicción a las drogas y al alcohol y que “había ataques de celos extremos, que a menudo resultaban en que él arruinara nuestra casa, me arrinconara en una habitación y me amenazara”.

En noviembre de 2020, los representantes del cantante enviaron a los medios un comunicado de prensa en el cual negaban cualquier acto de abuso o violación contra Wood, ni contra ninguna otra mujer.