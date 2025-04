Explícito testimonio sobre agresión sexual en caso contra Harvey Weinstein: “Lo impensable estaba sucediendo”

NUEVA YORK — Una exasistente de producción declaró ante un jurado el miércoles que Harvey Weinstein la sujetó en una cama y la forzó a practicarle sexo oral después de que ella le dijo: “No, no, esto no va a suceder”.

Secándose los ojos, Miriam Haley recordó lo que pasó por su mente durante la supuesta agresión de julio de 2006: “Lo impensable estaba sucediendo, solo pensé que cualquier cosa impensable podría suceder. Simplemente, no sabía dónde terminaba”.

Conoce a las actrices que fueron víctimas de los acosos de Harvey Weinstein. Gwyneth Paltrow “Era una niña, y había firmado contrato, estaba petrificada” (En entrevista con The New York Times) Foto: Archivo

Los abogados de Weinstein todavía no la interrogan con la idea de encontrar inconsistencias en su relato. Pero la defensa ha buscado vigorosamente —aunque a menudo sin éxito— limitar el alcance del testimonio de Haley al objetar las preguntas de los fiscales, como múltiples consultas sobre si tenía algún interés sexual en Weinstein. Haley ya dijo que no.

Haley dijo que solo buscaba una oportunidad profesional —no sexo ni romance— con el entonces poderoso productor de ganadores del Oscar como “Shakespeare in Love” y “Gangs of New York”.