Exprometida de Liam Payne rompe el silencio: “Se convirtió en alguien irreconocible”

Sin embargo, en una entrevista con Rolling Stone, la modelo abrió su corazón y contó cómo sobrellevó la pérdida y cuáles fueron los motivos que la llevaron a terminar su relación con el ex One Direction.

Hacia el final de su desgarradora declaración, Maya confesó que nunca dejó de amar al Liam, pero tuvo que dejarlo porque no podía sostener más la situación. “El amor que di y los sacrificios que hice no fueron suficientes porque nunca podrían serlo. No solo estaba con el corazón roto. Me sentí defraudada, como tantas mujeres en mi posición lo estarían”, expresó.