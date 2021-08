La periodista puertorriqueña Dora Pizzi Campos falleció el pasado viernes en Tampa, Florida, donde residía después de mudarse de Puerto Rico en 2006. Así lo confirmó su amigo y quien la consideraba como “una madre”, Carlos Pérez Ruiz, quien indicó que el deceso ocurrió por complicaciones luego de un procedimiento quirúrgico que le realizaron el miércoles de esa semana. Tenía 56 años. Le sobreviven su esposo, Compy Ginorio y sus dos hijos, Paola y Alan Alexis Miranda-Pizzi.

“Hablé con ella el martes antes de entrar al hospital. Pero como ha sido todo tan sorpresivo, todavía la familia está con los arreglos, así que no tenemos detalles (de las exequias)”, indicó Pérez Ruiz compungido, quien dijo que estaba devastado con la muerte de “mami Dora” como él la llamaba.

Pizzi Campos era hija del periodista cubano Enrique Pizzi Galindo, director y cofundador con Roberto García de la revista de farándula VEA en los años sesenta, publicación en la que ella también laboró. En la Florida continuó su carrera periodística como editora para las revistas del grupo Televisa, TV y Novelas USA y Vanidades USA.

Ayer, su esposo escribió un mensaje en su cuenta de Facebook, donde daba las gracias por las palabras de aliento y cariño en momentos tan difíciles.

Solo quiero expresarles las gracias de todo corazón por todas sus bellas palabras de aliento y cariño para con nosotros... Posted by Compy Ginorio on Saturday, July 31, 2021

Cientos de personas también se han expresado en las redes sociales sobre la inesperada muerte de Pizzi Campo. Una de ellas fue la presentadora Alexandra Malagón quien también se mostró sorprendida en su perfil de Instagram con la inesperada partida de su amiga”: “Ayer me enteré de tu inesperada partida amiga, no lo creo aún, me quede atónita. No he dejado de pensar en porqué? Solo pido a Dios por tu eterno descanso y pido fortaleza para tus hijos, hermanos, familiares y amigos que estamos tan triste…”

Según Pérez Ruiz, la periodista ya estaba retirada, pero se mantenía muy activa en las redes sociales defendiendo a los artistas y temas como el de Cuba, de donde eran sus padres.