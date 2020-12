Dos pilares de la comunidad afroamericana en Estados Unidos fallecieron este pasado fin de semana a consecuencia del COVID-19. Charley Pride, una de las primeras superestrellas negras de la música “country” y primer miembro afroamericano del Country Music Hall of Fame, murió a los 86 años. Mientras que la actriz Carol Sutton, una figura fija en los escenarios de su natal Nueva Orleans que construyó una carrera estable en la pantalla grande y pequeña, falleció por complicaciones de COVID-19 a los 76 años.

En el caso de Pride lanzó decenas de álbumes y vendió más de 25 millones de discos durante una carrera que comenzó a mediados de la década de 1960. Los éxitos además de “Kiss an Angel Good Morning” en 1971 incluyeron “Is Anybody Goin’ to San Antone”, “Burgers and Fries”, “Mountain of Love” y “Someone Loves You Honey”.

“Estoy tan desconsolado que uno de mis más queridos y más antiguos amigos, Charley Pride, falleció. Es aún peor saber que falleció por COVID-19. Qué horrible, horrible virus. Charley, siempre te amaremos”, tuiteó Dolly Parton.

Otras estrellas del country negro vinieron antes de Pride, a saber, DeFord Bailey, que fue miembro de Grand Ole Opry entre 1927 y 1941. Pero hasta principios de la década de 1990, cuando apareció Cleve Francis, Pride fue el único cantante de “country” negro firmado con un sello importante. En 1993, se unió al elenco de Opry en Nashville.

Le sobreviven su esposa, Rozene, con quien se casó en 1956; tres hijos, Kraig, Dion y Angela; y varios nietos.

Por otro lado, la actriz Carol Sutton participó en diversos papeles importantes, como en la comedia de 1989 “Steel Magnolias” y la serie de televisión “Queen Sugar”. “El mundo puede reconocerla por sus actuaciones en películas y en televisión, ya sea en ‘Treme’, ‘Claws’, ‘Runaway Jury’ o ‘Queen Sugar’, pero siempre recordaremos su imponente presencia en el escenario, sus personajes ricamente interpretados y el cálido corazón que compartió con sus compañeros de reparto y equipo”, indicó LaToya Cantrell, alcaldesa de Nueva Orleans en un comunicado.

Su trabajo cinematográfico incluye papeles en películas como “Monster’s Ball”, “Ray” y “The Help”. Interpretó a una mujer policía en “The Pelican Brief” con Julia Roberts y Denzel Washington y una enfermera junto a Sally Field, Dolly Parton y Shirley MacLaine en “Steel Magnolias”. Además, fue juez en “The Big Easy” con Dennis Quaid y Ellen Barkin.

Le sobreviven un hijo, Archie; una hija, Aunya; un hermano, Oris Buckner; una hermana, Adrienne Jopes; y cinco nietos.