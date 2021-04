El cantautor cubano Francisco Céspedes cumple un ayuno de tres días en solidaridad y como una muestra de apoyo a los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, que llevan a cabo una huelga de hambre, y del Movimiento San Isidro, artistas e intelectuales de la disidencia cubana.

El ayuno consiste en no ingerir alimentos aunque sí puede consumir líquidos y el objetivo es señalar, de manera pacífica, que el Gobierno cubano debe abandonar el poder después de 62 años de régimen, dice.

“Solo se sabe como es una dictadura cuando se vive en el país”, dijo en entrevista con EFE el cantante nacido en Santa Clara hace 64 años y quien vive en México.

Recordó que muchos otros artistas independientes se sumaron a la protesta y él, desde México, quiso hacer “algún aporte” a esta lucha que consideró tan noble e importante porque es por “un ideal de libertad”.

Céspedes se mostró muy comprometido con el movimiento y convencido de su ayuno y sentenció “estoy haciendo lo que debo hacer” y recordó que el estudió medicina y no le preocupa no comer, además “sé que la mente es muy poderosa y te puedes preparar psicológicamente para no estar pensando en comida”.

El autor de temas de gran éxito como “Vida loca” reconoció que su música no está orientada a la canción protesta, pero explicó que con el paso de la vida “uno va tomando actitudes en la vida”.

Ni de izquierda, ni de derecha

“No me considero de izquierda, no soy de izquierda ni de derecha, más bien yo soy una persona bastante irreverente”, indicó y consideró que las acciones llevadas a cabo por grupos como Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) o Movimiento San Isidro (MSI) están actuando “en nombre de la dignidad y de la salvación”.

Y sobre Unpacu en concreto contó que son una organización que pretende sacar al actual Gobierno de Cuba del poder de manera pacífica, incluso relató que quienes la integran recaudan dinero para comparar comida para los cubanos que más lo necesitan.

“Hay un objetivo común. Algunos han pedido diálogo con el Gobierno para que cambien de actitud. Yo por ejemplo no estoy de acuerdo con un diálogo pero todos estamos de acuerdo en que esta dictadura tiene que acabar”, explicó.

El cantante fue “vetado” de Cuba hace más de un año debido a unas declaraciones que dio en un conferencia de prensa de La Habana, en la que tildó al Gobierno y a mandatarios como Raúl y Fidel Castro de psicópatas.

Por ello, a pesar de estar lejos de su país, se siente comprometido con la causa y está dispuesto a apoyar hasta el final a este tipo de organizaciones de la oposición.

“Hay dos lados o dos bandos y en los dos bandos existe hipocresía. Pero lo bueno que tiene este lado en el que estoy es que estamos en contra de la violencia. No somos Gandhi pero si somos Mandela, por decirlo de alguna forma”, apuntó.

Los huelguistas

El martes, la organización del exilio Directorio Democrático Cubano publicó un vídeo de apoyo a los activistas de derechos humanos en huelga de hambre desde hace 11 días en Santiago de Cuba, actualmente “sitiados” por el régimen en la sede de la opositora de la Unpacu.

En el vídeo “Huelga de Hambre #Patria y Vida”, de un minuto y medio de duración y con textos en inglés, se muestran fotos de los huelguistas de la Unpacu, cuya sede en Santiago de Cuba fue “asaltada” recientemente por dos centenares de agentes castristas.

El líder de Unpacu, José Daniel Ferrer, que empezó el ayuno de alimentos el pasado 20 de marzo junto a varias decenas de activistas dentro y fuera de la isla, denunció el pasado martes que el cerco policial en torno a la sede de su organización es más férreo que nunca.

Política en México

Céspedes, quien ha forjado su carrera y reside en México, donde le gusta que le llamen “Pancho”, también mostró una posición sobre el actual acontecer político en este país y soltó que el Ministerio de Hacienda “es implacable”.

“Yo no sé a donde va ese dinero. En México hay muchos diputados (500) y senadores y muchas personas que viven de la política”, dijo Céspedes.

Y concluyó que en el mundo, los ciudadanos libres “parece que hubiéramos tenidos un padre y una madre que nos maltrataron y estuvieron ausentes y por eso necesitamos un presidente o un diputado para que nos diga lo que tenemos que hacer”.