Gaby Spanic hace impactante confesión sobre su niñez: “Es algo vergonzoso, muy vergonzoso”

Spanic afirmó que tampoco informó a su papá porque sabía que le haría daño. Hace poco, sin embargo, tuvo que decírselo, pues ya no sería un secreto. “Antes que saliera esto al aire yo tuve que hablar con mi papá, mi papá no se puso bien”, expresó en una entrevista con People en español .

La villana, además, manifestó qué la motiva hoy día a salir adelante. “Hay heridas, hay cosas, hay sentimientos, pero de eso crecemos y nos fortalecemos. Y mi hijo tiene la mejor madre del mundo, me lo dice y me lo agradece. Me escribió una carta tan bella una vez, como un diploma honorífico de ser madre. Me siento una mujer chingona en todos los sentidos, pero que también es ser humano. Me siento orgullosa de mí y sigo de pie con vida, tengo salud, tengo experiencia, tengo vivencia, que es lo único que me voy a llevar a la tumba finalmente”, dijo.