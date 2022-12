Ante el comentario que el legislador Jorge “Georgie” Navarro le hizo ayer a la presentadora Deddie Romero respecto a la vestimenta que llevaba en el programa “PR en Vivo” de TeleOnce, esta mañana el periodista Álex Delgado entrevistó al funcionario novoprogresista vía telefónica para solicitarle una reacción.

Durante el programa radial “Normando en la mañana”, que transmite por NotiUno 630, el también director de programación de NotiUno, le cuestiona ante las expresiones que Kany García hizo en su contra, refiriéndose a su acto como “una asquerosidad total, que no debe ser tolerada ni permitida”.

“Ha sido una controversia selectiva y desproporcionada, una persona que no se ofende de la lírica de los artistas, una persona que le canta al ‘amigo en el baño’, que no se ofende con el chat del PIP. Sería bueno preguntar, en dónde estaba Kany cuando el chat falocrático del PIP, no hizo nada al respecto. Una persona que no ha sido consistente, que está utilizando a mi amiga de años Deddie, para adelantar sus causas políticas. Esa es mi controversia y exigencia... Le pregunto a ella, ¿por qué en el pasado -si tú eres consistente en lo que dices- dónde tú estuviste cuando hubo un chat donde todo el mundo conoce lo que sucedió en el PIP, que trataron de ocultar el abuso y la ofensa a la mujer. Ella no dijo ni esta boca es mía. Cuando es un legislador estadista, viene a escuchar a esta persona”, expresó a la vez que resaltó que la cantante se escondió por completo y que no señaló el acoso sexual del Partido Independentista Puertorriqueño.

“En este caso, que aproveche la defensa a la democracia que yo hago y defiendo porque en otros lugares, si hubiese ido en contra del gobierno la hubiesen metido presa. Así que aproveche esa defensa, que sea consistente, si va a criticar. Allí no sucedió. Yo no he ofendido a ninguna mujer. Deddie es mi amiga, mi compañera de trabajo, tenemos una química en ese segmento”, añadió mientras justificó su comentario de que “iría a almorzar unos pechupops”, por la personalidad de Romero y la manera en que esta se maneja sus redes.

El representante por el Partido Nuevo Progresista (PNP), que participa en el espacio televisivo con el segmento “El cuadro de Georgie”, asegura que la presentadora no se sintió incómoda y negó que él se quedara mirando fijamente los senos de las mujeres. Insistió que la situación se sacó de proporción, y quiso dejar ver que fue parte de una estrategia que se discutió . “Respeto a la dama puertorriqueña y a la mujer”, señaló.

Por otro lado, la veterana presentadora, que continuó ayer el segmento con naturalidad y en sus redes sociales decidió tomar el momento con jocosidad al compartir el vídeo, esta mañana también emitió sus expresiones en “El Relajo de la X”, donde se desempeña como locutora.

“(En ese segmento) yo hago como si fuese la secretaria de Georgie Navarro, el representante, quien me dijo: ‘mire, le voy a decir una cosa, esa no es la ropa apropiada para venir aquí al Capitolio a trabajar como parte del personaje. Me le quedé mirando como cuando el jefe regaña a uno. Ahí responde ‘tendré que irme a almorzar unos pechupops’. Miren señores, quien sube el post soy yo. Al representante Georgie Navarro lo conozco hace más de siete años y tenemos una amistad. Nos encontramos en lugares, nos hemos dado el palo juntos, hemos comido, conozco a su pareja, hemos compartido, es una relación de amistad. Esto es como cuando un amigo te dice cualquier cosa y no te está ofendiendo. Obviamente, yo agradezco el comentario de Kany, porque salió en defensa. Pero es que Kany lo vio desde otra perspectiva, por eso dejé su comentario ahí, que ella opinara, y dejar que la gente se exprese porque es una red social. Pero, la realidad es que la confianza que yo tengo con Georgie es un relajo, como puedo relajar aquí con Red y mis compañeros. No lo tomé como una falta de respeto ni de violencia hacia la mujer. La perspectiva es de quien la recibe y para mí eso no era una falta de respeto. Yo estoy en un vacilón”.

“Por culpa de Georgie Navarro, ahora cuando me pongo un escote me dicen: ‘Deddie tienes las pechupops por fuera’”, escribió Romero junto a la publicación del vídeo que publicó ayer. Ante la publicación del vídeo, Kany García reaccionó con un mensaje directo al político y a Romero por no detener la acción de Navarro.

“Esto es una asquerosidad total, que en el 2022 una persona que asume un cargo para el pueblo de Puerto Rico se pare descaradamente en televisión de manera tan asquerosa mirando los senos de una mujer. Da vergüenza y tristeza a la vez”, comentó la cantante en la misma publicación de Romero.

“Deddie, sabes cuanto te quiero y te respeto, y desde ese gran cariño te pido y suplico que no nos riamos ni pasemos de este tipo de acciones como si nada y menos aún en pantalla donde podemos enviar a quienes nos ven un mensaje contundente de ‘BASTA YA’. Los tiempos de quedarnos calladas acabaron y mientras sigamos poniéndole el logo de ‘gracioso’ a algo que sencillamente es acoso, y falta total de respeto, seguiremos perpetuando nuestra desigualdad como mujer. Te quiero mucho y lo digo por las mil veces que también me reí, me callé, pero no más. Por mí, por todas, no más”, añadió la la intérprete de “Confieso” en su comentario.