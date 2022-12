La cantautora Kany García calificó como una “asquerosidad total” el comentario que el legislador Jorge “Georgie” Navarro le hizo a la presentadora Deddie Romero en el programa “PR en Vivo” de TeleOnce.

El representante por el Partido Nuevo Progresista (PNP), que participa en el espacio televisivo con el segmento “El cuadro de Georgie”, le cuestionó a Romero sobre su vestimenta de escote profundo y añadió -como si se tratara de un chiste- que “iría a almorzar unos pechupops”.

La veterana presentadora continuó el segmento con naturalidad y hoy en sus redes sociales decidió tomar el momento con jocosidad al compartir el video.

“Por culpa de Georgie Navarro, ahora cuando me pongo un escote me dicen: ‘Deddie tienes las pechupops por fuera’”, escribió Romero junto a la publicación del video. Se desconoce si la locutora de “El Relajo” de La X (100.7 FM) fuera del aire le expresó alguna incomodidad o molestia al legislador.

PUBLICIDAD

Ante la publicación del video, la cantante Kany García reaccionó con un mensaje directo al político y a Romero por no detener la acción de Navarro.

“Esto es una asquerosidad total, que en el 2022 una persona que asume un cargo para el pueblo de Puerto Rico se pare descaradamente en televisión de manera tan asquerosa mirando los senos de una mujer. Da vergüenza y tristeza a la vez”, comentó la cantante en la misma publicación de Romero.

“Deddie, sabes cuanto te quiero y te respeto, y desde ese gran cariño te pido y suplico que no nos riamos ni pasemos de este tipo de acciones como si nada y menos aún en pantalla donde podemos enviar a quienes nos ven un mensaje contundente de ‘BASTA YA’. Los tiempos de quedarnos calladas acabaron y mientras sigamos poniéndole el logo de “gracioso” a algo que sencillamente es acoso, y falta total de respeto, seguiremos perpetuando nuestra desigualdad como mujer. Te quiero mucho y lo digo por las mil veces que también me reí, me callé, pero no más. Por mí, por todas, no más”, añadió la la intérprete de “Confieso” en su comentario.

La voz de “Supe que eras para mí” no fue la única que se expresó en la publicación que contiene cientos de mensajes, ya que la licenciada Vivian Santiago Trinidad también se unió a la conversación en críticas al legislador y al gobierno.

“Por mucho menos yo podría perder mi licencia. Mientras tanto, en el gobierno de Puerto Rico estos individuos con su comportamiento son tolerados y aceptados”, aseguró la licenciada.

PUBLICIDAD

Varios usuarios de la red social han expresado su sentir al señalar que ese comportamiento perpetúa la mentalidad machista donde el hombre se cree con derechos de criticar, hacer expresiones hacia el cuerpo femenino y normalizar la sexualización de la mujer.

El programa “PR en Vivo” es presentado de lunes a viernes a las 12:30 p.m. por Francis Rosas, Kimberly Santiago y Romero en TeleOnce.