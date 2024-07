Gilberto Santa Rosa visita el Berklee College en Valencia

“Me sentí honradísimo por la invitación y puedo decir que estoy estrenando mi título de doctor porque es la primera vez que voy a una institución educativa a compartir con el estudiantado. Siempre que yo veo juventud estudiando y trabajando en el futuro de la música eso a mí me llena de mucha esperanza. Quisiera hacer algún proyecto con los estudiantes y con los profesores de Berklee y hacerlo aquí en Valencia, igual que en Boston; sería interesante. Me gustó mucho la experiencia y me gustaría volver”, expresó el cantante en declaraciones escritas.