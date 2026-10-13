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Hospitalizan a Sean “Diddy” Combs tras sufrir una lesión en la cabeza en prisión

El famoso rapero estaba consciente y hablaba antes de ser hospitalizado, según medios estadounidenses

13 de octubre de 2026 - 10:29 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Combs se encuentra encarcelado por dos cargos relacionados con la prostitución. (Mark Von Holden)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El rapero estadounidense Sean “Diddy” Combs, que actualmente cumple condena en una prisión federal del país, ha sido trasladado a un hospital para recibir tratamiento tras sufrir una lesión en la cabeza, informó Los Angeles Times.

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Un representante del también fundador de la compañía Bad Boy Records declaró al diario que están “al tanto de las informaciones relativas a Sean Combs y trabajamos para confirmar las circunstancias. La salud y el bienestar de Sean son nuestra prioridad inmediata, y agradecemos a todos los que se han puesto en contacto con nosotros”.

Combs, de 56 años, quien se encuentra encarcelado por dos cargos relacionados con la prostitución, fue trasladado de urgencia a un hospital el sábado debido a una lesión que no ponía en peligro su vida, informó TMZ.

Según dicho medio, el famoso rapero estaba consciente y hablaba antes de ser hospitalizado, mientras no se ha concretado cómo pudo producirse la lesión.

Al cantante se le había negado recientemente un adelanto en su salida de prisión después de que las autoridades penitenciarias recibieran informes sobre su supuesto estilo de vida lujoso dentro del centro.

Y el pasado mes de julio pasó a régimen de aislamiento en la prisión federal de Fort Dix, en Nueva Jersey, tras involucrarse en una pelea con otro preso.

Vista general de miembros de la prensa apostados a las afueras de una corte federal de EE.UU., antes de conocerse el veredicto del jurado del caso en contra del rapero estadounidense Sean 'Diddy' Combs por presunto tráfico sexual, en Nueva York (NY, EE.UU.) EFE/Justin Lane Dos de las hijas del rapero estadounidense Sean 'Diddy Combs' fueron captadas este miércoles, 2 de julio, a su llegada a una corte federal de EE.UU., antes de conocerse el veredicto del jurado por el caso en contra del artista por presunto tráfico sexual, en Nueva York (NY, EE.UU.) EFE/Justin Lane Salida de su madre del tribunal. (AP Photo/Stefan Jeremiah)
1 / 19 | Luces, cámara, veredicto: así terminó el juicio contra Diddy. Vista general de miembros de la prensa apostados a las afueras de una corte federal de EE.UU., antes de conocerse el veredicto del jurado del caso en contra del rapero estadounidense Sean 'Diddy' Combs por presunto tráfico sexual, en Nueva York (NY, EE.UU.) EFE/Justin Lane - JUSTIN LANE

Combs fue condenado en octubre de 2025 a 50 meses de prisión tras ser hallado culpable de transportar a trabajadoras sexuales a través de fronteras estatales para participar en actos sexuales bajo los efectos de drogas.

Después de algunas modificaciones en el cumplimiento de su pena, actualmente está previsto que sea puesto en libertad en marzo de 2028.

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Breaking NewsDiddySaludEstados Unidos
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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