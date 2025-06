Ivana Carolina figura entre las favoritas de Universal Woman 2025

View this post on Instagram

Estoy profundamente agradecida por el respaldo que he recibido hasta ahora. Este certamen representa mucho más que belleza; es una plataforma para inspirar, influenciar positivamente y visibilizar las causas que nos mueven como mujeres.

Estoy profundamente agradecida por el respaldo que he recibido hasta ahora. Este certamen representa mucho más que belleza; es una plataforma para inspirar, influenciar positivamente y visibilizar las causas que nos mueven como mujeres. ”

Recientemente, en entrevista con El Nuevo Día , la exintegrante de “Puerto Rico gana” de Telemundo reveló que para la noche final utilizará un vestido de Carlos Alberto . Aunque no entró en detalles prometió que encantará a todos.

“Me siento lista, confiada”, expresó. “No me voy a quedar con los brazos cruzados, tengo una experiencia. Ya participé representando a Puerto Rico en el Miss International en Japón en 2019, que ya tengo la experiencia internacional, pero no me conformo. Vamos a seguir trabajando por Puerto Rico y para Puerto Rico”, subrayó.