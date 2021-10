Las situaciones complicadas en la carrera del cantante colombiano J Balvin se siguen acumulando. La semana pasada, el vídeo de la canción “Perra” fue retirado de YouTube, luego de que la plataforma de “streaming” lo calificara de “sexista, racista, machista y misógino”. Ante la avalancha de reclamos y críticas por parte de un sector de su público, el artista se vio forzado a grabar un vídeo en donde pidió disculpas.

“Vengo a hablarles del vídeo ‘Perra’. Primero, quiero ofrecerle mis disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas, especialmente a las mujeres y a la comunidad negra”, expresó Balvin con un rostro serio, en un vídeo publicado en sus ‘stories’ en Instagram y Facebook. “Eso no es parte de lo que siempre he expresado. Lo mío siempre ha sido tolerancia, amor e integración, como también me ha gustado siempre apoyar los nuevos talentos, en este caso Tokischa, una mujer que apoya a su gente, su comunidad, y también empodera a las mujeres”.

El artista también explicó las razones por las cuales había grabado el vídeo con sus disculpas. “Como forma de respuesta y, obviamente el respeto bajé el vídeo hace ocho días y al ver que siguieron con las críticas, y con toda la situación, por eso estoy aquí, dando cara, hablando al respecto”, expresó el cantante nacido en Medellín, antes de también pedirle perdona a su madre, quien había indicado que no le había gustado el polémico vídeo de la canción. “Madre, también discúlpame, y la vida sigue siendo mejor cada día. Gracias por escucharme. Jose”.

Esta canción recibió muchas críticas, tanto por su letra como por las imágenes del vídeo, entre ellas de la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez. J Balvin interpreta el tema con la rapera dominicana Tokischa, quien dijo recientemente que la letra es una forma actual de expresar la sexualidad y que no tiene nada en contra de las mujeres.