Justo cuando las cosas comenzaban a calmarse luego del altercado protagonizado por J Balvin y Residente en relación a los Latin Grammy, el exponente urbano boricua, Bad Bunny, emitió su opinión sobre el tema en el espacio dominicano “Alofoke Radio Show”, donde aseguró que su colega colombiano no debería estar molesto con la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación porque “Agua” no es un tema que merezca un galardón.

El “Conejo Malo” añadió que a pesar que entiende la molestia de J Balvin, si él fuera jurado de los Latin Grammy no nominaría el tema “Agua”, ni siquiera a la premiación de Nickelodeon.

“Yo recibí cuatro nominaciones con ´El ultimo tour del mundo´. Yo pienso que debí recibir un poco más de nominaciones. A Balvin le nominaron ´Agua´, él fue que estaba molesto y le nominaron ´Agua´. Yo juez de los Grammy no nomino ´Agua´ ni a los Nickelodeon y a él lo tomaron en consideración”, sentenció el exponente.

En la entrevista, Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre verdadero del artista, detalló que “lo más cabrón de ´Agua´ es la pista que la hizo Tainy. Yo no considero que sea un tema que se merece un Grammy”. En esa línea añadió que “Hawái” de Maluma y el último disco de Sech sí se merecen el galardón.

El pasado 28 de septiembre J Balvin usó su cuenta de Twitter para manifestar que los artistas de reguetón no están siendo valorados por la Acadamia. La convocatorioa del exponente fue lanzada luego de que la Academia Latina de Grabación anunció los nominados para la vigésima segunda entrega anual de los Latin Grammy que tendrán lugar el 18 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

“Los Grammys no nos valoran , pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto . Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating pero no nos dan el respeto (Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido ) JOSE”, escribió.

Eventualmente añadió otro tweet en el que instó a que ningún artista del género urbano acuda a la celebración de estos premios.

René Pérez decidió arremeter fuertemente contra J Balvin y, además de decir que el exponente colombiano no se quejó el año pasado cuando obtuvo sus 13 nominaciones en los premios, señaló su falta de autoría en sus propias canciones y comparó la música del cantante con la comida de un carrito de hotdog, al opinar: “Si quieres que te nominen tienes que dejar de hacer hotdog y abrir un restaurante”.

No es la primera vez que esta discusión sale a relucir. Hace dos años artistas como Daddy Yankee, Maluma, J Balvin y el mismo Bad Bunny arremetieron con críticas contra la Academia por sus decisiones. En ese entonces difundieron en sus redes sociales el lema ‘Sin Reggaetón no hay Grammy’, que se viralizó y hasta llegó a ser mencionado por algunos artistas en medio de la premiación. Su inconformismo giró en torno a la falta de reconocimiento contra el género, el cual, según ellos, representa a toda Latinoamérica.