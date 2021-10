El puertorriqueño René Pérez salió esta noche en contra del colombiano J Balvin en un vídeo que posteó en sus redes sociales luego de que el último sacara productos a la venta alusivos a la controversia suscitada entre ambos esta última semana.

J Balvin publicó en su cuenta de Instagram un anuncio sobre nuevos productos como camisetas, gorras y abrigos “Para mi gente” con un dibujo de hot dog.

“Nuevo merch / New merch !! El negocio $ocio . Jbalvinmerch.com”, lee su mensaje.

La mercancía parece ser una respuesta a Pérez, también conocido como Residente, luego de que comparara la música de J Balvin (José Álvaro Osorio Balvín) con un carrito de hot dogs que se molesta porque no se puede ganar una estrella Michelín, reconocimiento a establecimientos que cuentan con una buena cocina, luego de que el colombiano instara a los intérpretes del género urbano a no asistir a la ceremonia porque, a su entender, los artistas de reguetón no estaban siendo valorados por la Academia.

“Y no me malinterpretes, José, a todo el mundo le gustan los hot dogs. Te explico, para que entiendas, tu música es como si fuera un carrito de hot dogs a que mucha gente le puede gustar, pero cuando esa gente quiere comer bien se van a un restaurante. Y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelín. Entonces, si quieres que te nominen, tienes que dejar de hacer hot dogs y abrir un restaurante”, manifestó en ese momento Pérez.

Ahora, ante la movida de J Balvin, el exponente puertorriqueño publicó un vídeo de cinco minutos en el que critica duramente tanto a este primero como a su padre, Álvaro Osorio Gofar.

“Aclarando pendejadas antes de sentarme a escribir ✍️Por la cultura..”, fue el calce que acompañó el vídeo.

“Me interesa que la gente sepa el tipo de persona que tú eres”, dijo mientras añadió que no le iba a “tirar, porque yo soy un hombre de palabra a diferencia de ti, además de que sería aburridísimo tirarte”.

Indicó, además, que el progenitor de J Balvin le debe enseñar valores, “por que no todo es dinero. También existe la honestidad, la lealtad. Esa lealtad que no tuviste ni con Rebeca León ni con Juanes después de que te trepan la carrera”.

Pérez también relató en su vídeo sobre una supuesta comunicación que tuvo con J Balvin: “Están los códigos de la calle. Hablar de frente. Tener compasión por los demás. Esa misma compasión es la que tuve, el día que me llamaste llorando el día que subí el vídeo que me pediste que por favor lo bajara, lo bajé, cabrón. Terminaste llamando a todo el mundo para que me buscaran. Me dejaste como ocho mensajes por whatsapp, diciéndome falso y por las redes me escribes “respeto tu opinión”. Cabrón, ¿qué más falso que escribirme una pendejada por whatsapp y frente a la gente hacerte el más bueno? Mi hermano, yo soy el mismo por las redes que frente tuyo, con mis mil errores, con mis impulsividades que me meten a cada rato en mil problemas, pero por lo menos soy real, soy yo. Soy honesto, soy una sola persona, no 20 personas distintas como tú, cabrón. Quedamos con que tú borrabas el disparate que escribiste y yo bajaba mi vídeo. Que de paso, que las personas que hablan que “Jose dio su opinión”, él no dio su opinión únicamente, hizo un llamado a una acción para boicotear el único medio masivo que tienen los artistas reales para promocionar su trabajo. Artistas que a diferencia de ti no payolean”.

Más adelante sostuvo: “Tengo que admitir de todo corazón que tienes un solo talento: que no tienes talento y hacerle creer a la gente que tienes talento”

“Al final de la llamada, decidimos no poner más nada. Entonces sales tú al otro día, me llamas mientras estoy reunido, te digo que no puedo ahora y agarras y subes la foto asumiendo tu rol de vendedor de hot dog. Oye, tú sube lo que tú quieras, pero esta va para la listita de valores de tu viejo para que deje de pensar en el negocio y empiece a pensar en la virtud de la palabra. Tú rompiste la palabra. en cambio, mi padre me educó con otros principios, como, por ejemplo, amar a mi país por encima de todas las cosas. Compartir lo que tengo con los demás. Esa es la diferencia entre tú y yo. Yo decido regalarle mi cerveza a los carritos de hot dog, mientras que tú decides hacer un merch y hacerte de dinero a cuesta de sus empleos, en vez de ayudar. Por eso hasta yo te tuve que escribir por Instagram el único mensaje que tú dedicaste a tu país, Colombia, durante las manifestaciones. O sea, para que entiendan: el único mensaje que escribiste a tu país te lo escribe un puertorriqueño porque no te sale ni eso, cabrón. Pa’ colmo, lo copias literal del whatsapp, lo pegas debajo de tu vídeo y eres tan mentiroso que le pones “Jose”, como si lo hubieses escrito tú. Yo pensaba que tú ibas a coger el mensaje y lo ibas a adaptar, pero no. Lo pegaste tal cual, al garete, tu país quemándose en llamas y tú pendiente a sacar un disco. El negocio socio”

“Intenté ser tu pana, nos ayudamos mutuamente en algunos momentos. Te escribí varias veces apoyándote, pero eres tan embustero y mentiroso, es imposible”, puntualizó.