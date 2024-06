Jane Fonda despide a su expareja, Donald Sutherland: “Un actor brillante, un hombre complejo”

View this post on Instagram

Sutherland y Fonda tuvieron un romance en la época en que protagonizaron “Klute”. Mientras en el set se mostraban distantes, cuando las cámaras se apagaban y no había testigos, daban rienda suelta a una pasión a la que no habían podido esquivar.

En aquel momento, la actriz estaba casada con el director Roger Vadim, pero su matrimonio no fue un impedimento para que se dejara llevar por lo que sentía por su colega. Según se supo mucho tiempo después, fue ella la que dio el primer paso. “Ella tenía los pechos más hermosos del mundo”, expresó el actor, con cierta nostalgia y algo de orgullo por su conquista. En cuanto al primer encuentro romántico entre ellos, le contó a The Mirror: “Estábamos en una habitación del Hotel Chelsea con una cama enorme. A la derecha, unos escalones conducían al baño. Había una pequeña ventana ovalada y una luz la atravesaba, brillando más que la luna. Me gusta pensar que era la luna. Yo estaba acostado boca arriba cuando Jane salió del baño. Ella también estaba desnuda. Cuando la luz de la luna iluminó sus pechos perfectos, dejé de respirar. Todo se detuvo. Luego todo volvió a empezar. Cuando lo recuerdo, dejo de respirar de nuevo”.