Jaylene Álvarez recibe su quinta quimio: “Buscando optimismo hasta debajo de las piedras”

Hay noticias que detienen el tiempo, y para Jaylene Álvarez, ese momento llegó con un diagnóstico que transformó su perspectiva de la vida. La comunicadora y primera finalista de Miss Universe Puerto Rico 2021 ha decidido enfrentar el cáncer de seno no desde el miedo, sino como una oportunidad para valorar cada segundo como un regalo.

Después de dar a conocer su padecimiento el pasado 21 de enero, la modelo acudió el viernes a las redes sociales para compartir con sus seguidores parte del proceso de quimioterapias. Según detalló, se trataba de la quinta sesión.

“Esta quimioterapia la voy a celebrar ya que la anterior fue muy fuerte y me bajaron los ánimos. Buscando optimismo hasta debajo de las piedras porque mira que esta batalla es doblemente retante, en cuerpo y en espíritu”, comenzó Miss San Lorenzo 2021.

La coanfitriona de “¿De quién es la corona?" de Wapa Televisión incluyó un video a modo de resumen de su día. Mientras recibía el tratamiento, la coach profesional aprovechó para caminar y hasta mostró sus dotes de bailarina.

“Después de este bailecito tuve que recobrar el aliento. El cansancio es real”, añadió.

Álvarez prometió mantener a sus seguidores informados sobre su estado de salud. “La quimio pasada no me permitió hablarles por los efectos secundarios que trajo pero en nombre de Dios espero hablarles pronto”, concluyó.