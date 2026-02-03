Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jaylene Álvarez recibe su quinta quimio: “Buscando optimismo hasta debajo de las piedras”

La modelo y comunicadora compartió con sus seguidores parte del proceso de terapias contra el cáncer

3 de febrero de 2026 - 2:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jaylene Marie Álvarez representó a San Lorenzo en Miss Universe Puerto Rico 2021. (Isabel Ferré Sadurní)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Hay noticias que detienen el tiempo, y para Jaylene Álvarez, ese momento llegó con un diagnóstico que transformó su perspectiva de la vida. La comunicadora y primera finalista de Miss Universe Puerto Rico 2021 ha decidido enfrentar el cáncer de seno no desde el miedo, sino como una oportunidad para valorar cada segundo como un regalo.

Después de dar a conocer su padecimiento el pasado 21 de enero, la modelo acudió el viernes a las redes sociales para compartir con sus seguidores parte del proceso de quimioterapias. Según detalló, se trataba de la quinta sesión.

“Esta quimioterapia la voy a celebrar ya que la anterior fue muy fuerte y me bajaron los ánimos. Buscando optimismo hasta debajo de las piedras porque mira que esta batalla es doblemente retante, en cuerpo y en espíritu”, comenzó Miss San Lorenzo 2021.

La coanfitriona de “¿De quién es la corona?" de Wapa Televisión incluyó un video a modo de resumen de su día. Mientras recibía el tratamiento, la coach profesional aprovechó para caminar y hasta mostró sus dotes de bailarina.

“Después de este bailecito tuve que recobrar el aliento. El cansancio es real”, añadió.

Álvarez prometió mantener a sus seguidores informados sobre su estado de salud. “La quimio pasada no me permitió hablarles por los efectos secundarios que trajo pero en nombre de Dios espero hablarles pronto”, concluyó.

Sthephanie Marie Miranda Morales | Miss Trujillo AltoFabiola Marie Aquino Barreto | Miss San JuanLas candidatas de Trujillo Alto, San Juan, Toa Baja, Dorado, Aguadilla, Salinas, Loíza, San Lorenzo, Isabela y Villalba entreron al grupo de las 10 semifinalistas.
1 / 11 | Conoce a las 10 semifinalistas de Miss Universe Puerto Rico 2021. Sthephanie Marie Miranda Morales | Miss Trujillo Alto - Ramón “Tonito” Zayas

Miss Universe Puerto RicoCáncercáncer del senoQuimioterapia
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
