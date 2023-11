La exageración es parte del ser humano. Todos, en la vida, han presenciado una situación en la que alguien ha dramatizado en exceso algo que no era para tanto.

La famosa comunicadora española Isabel Lobo, en su podcast “Los atajos de Lobo”, enseña los diferentes niveles de exageración.

¿Por qué gusta tanto exagerar? El rapero mexicano Sabino invita a reflexionar sobre este tema. Para el intérprete “no nos basta con ser, siempre tenemos que estar pretendiendo ser más de lo que somos”.

“Mi teoría es que nos gusta imaginarnos heroicos y cuando hacemos esto siempre le ponemos un punto de exageración y así nos sentimos excepcionales”, enfatiza.

El próximo 25 y 26 de noviembre, el actor y comediante José Carlos Martínez, mejor conocido como JC Martínez, se presentará en el Teatro Shorty Castro, en Santurce, con el “stand up comedy” “Sin exagerar”. El espectáculo, indica a este diario, estará basado en sus vivencias.

“Mis anécdotas, mis vivencias, yo se las cuento a amigos y familiares, y aunque parece que estoy exagerando, lo cierto es que las cuento tal como me suceden. Sin embargo, entre medio de cada relato, siempre saco la expresión ‘sin exagerar’”, cuenta el integrante de la empresa cultural Teatro Breve, quienes también presentan el “show”.

Martínez detalla que el libreto incluye anécdotas de su nacimiento, niñez, amigos, familiares, crianza y estudios. Con esto, el artista pretende que sus seguidores puedan conocerlo mejor y tengan una idea de dónde salieron muchas de sus características.

“Sin exagerar” subirá a escena el sábado, 25 de noviembre, a las 8:00 p.m. y el domingo, 26 de noviembre, a las 6:00 p.m.

Su historia con Teatro Breve

Para este apasionado de las artes, trabajar con Teatro Breve formó parte desde que se estableció la compañía boricua en el 2006. Después de la pandemia del COVID-19 y algunas colaboraciones en producciones, JC recibió la oferta de integrarse en el formato “Algo extra” que se presenta los miércoles.

Actualmente, el egresado de la Universidad del Sagrado Corazón, también es incluido en la mayoría de las propuestas de Teatro Breve. El grupo, agregó, ha abrazado sus sueños y los ha impulsado.

“Un día me senté con la productora y le conté sobre este ‘stand up’, y rápido me ofreció su ayuda. Me han ayudado muchísimo, y hasta me permitieron elegir el equipo con el que quería trabajar”, expresa con agradecimiento.

Convencido de que la risa “es necesaria para todo”, el joven desea continuar desarrollándose en diversas disciplinas. Además, adelantó, le gustaría encontrar más oportunidades en el cine.

“Ya he tenido la oportunidad de trabajar en algunas producciones de cine puertorriqueño, pero, igual, quisiera ir por más”, agrega.

Los boletos para “Sin exagerar” están disponibles en prtickets.com.