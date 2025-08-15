Jennifer Colón revela el nombre de su bebé en una tierna publicación

Miss Universe 2024, Jennifer Colón Alvarado, aprovechó su último día como portadora de la corona local para tomarse sus últimas fotos junto a su bebé Iker y su pareja y padre del menor, Jonah López.

De hecho, fue en esa publicación en sus redes sociales, que la madre de cuatro hijos reveló que el nuevo integrante de la familia se llama Iker López.

"✨ 2024 vs 2025 ✨Quién diría que todo comenzó así…Hace un año eran sueños, planes y un montón de “ojalá”. Hoy son recuerdos, aprendizajes y logros que todavía me sorprenden. ¿Qué más puedo pedirle a la vida? 💫Me siento completa, agradecida y lista para todo lo que venga. Y lo más importante… les presento a nuestro bebé Iker López 🤍Ah, y sí… logré la última foto con corona con él 👑😏“, compartió la beldad boricua que logró ubicarse en el Top 12 del concurso internacional.

En las imágenes, la modelo luce el traje rojo con el que ofreció su mensaje de despedida en el certamen de anoche, donde Miss Dorado Zashely Nicole Alicea Rivera, se convirtió en la nueva reina.

Iker López llegó al mundo en la medianoche del 1 de agosto, exactamente a las 12:16 a.m., en el Hospital Pavia en Santurce, y aunque estaba previsto para el 22 de agosto, el bebé se adelantó más de tres semanas.

A sus 37 años y con la corona todavía sobre su cabeza, Colón se convirtió en la primera Miss Universe Puerto Rico en dar a luz mientras ostenta el título.

1 / 12 | ¡Un varón! Jennifer Colón da a luz a su cuarto hijo. El parto ocurrió a la medianoche del 1 de agosto, exactamente a las 12:16 a.m., en el hospital Pavia en Santurce, y aunque estaba previsto para el 22 de agosto, el bebé se adelantó más de tres semanas. - Pablo Martínez Rodríguez

La reina habló con El Nuevo Día, luego de dar a luz. “Ha sido una etapa bien bonita también, porque es diferente cuando ya tienes 37 años versus cuando tienes 23 y 24 años. Creo que uno está más maduro, está más presente, y más cuando sabes que es el último parto, por lo que quieres disfrutar el proceso”, dijo la esteticista de profesión en ese entonces.