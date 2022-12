Jennifer López y Ben Affleck pasaron su primera navidad como marido y mujer y comenzaron a crear memorias familiares en conjunto. La cantante, de 53 años, habló sobre las celebraciones en su newsletter “On the JLo”, en donde remarcó cómo funcionaron como familia ensamblada.

“Tenemos familias mezcladas, el doble de gente, el doble de diversión, doble de amor, doble de regalos y triple caos”, escribió la cantante en la carta que le envía semanalmente a sus fanáticos. Lopez compartió que el clan viene celebrando junto desde hace un par de años, pero que esta es la primera vez que lo hacen tras contraer matrimonio.

La familia de la estrella de “Marry me” y Affleck incluye a los mellizos de López, Max y Emme, de 14 años, fruto de su amor con Marc Anthony, y los hijos de Affleck, Samuel, de 10 años, Seraphina, de 13, y Violet, de 16, que él tuvo con su ex, Jennifer Garner.

Además de compartir con sus hijos, las estrellas también incluyeron en sus planes a amigos. “Durante los últimos 8 años hemos estado haciendo los ‘martes de tacos navideños’, en el que nos reunimos en cualquier momento del año, nos disfrazamos y cantamos villancicos. Durante la pandemia eso se terminó, así que esta fue la primera vez en mucho tiempo que pudimos reunirnos con gente que no habíamos visto en mucho tiempo”, compartió Lopez.

“La fiesta se llenó de familiares, amigos, colegas y gente que conocemos desde hace años. Cantamos y bailamos y lo pasamos de maravilla”, expresó la estrella.

Hace unos días, Lopez también compartió intimidades de lo que fueron sus celebraciones de Acción de Gracias. Con un emotivo video publicado en su perfil de Instagram, reveló como pasaron puertas para adentro una de las fiestas más importantes de los Estados Unidos.

En la colección de imágenes familiares, Jennifer Lopez apareció muy amorosa e involucrada en las labores hogareñas propias de la ocasión. Desde los arreglos de la residencia e incluso desde la cocina, donde probó las galletas que más tarde serviría en los festejos. También figuraron sus mellizos, quienes compartieron momentos de cariño con Affleck. Esta publicación reciente también evidenció la alegría y la buena integración familiar que tienen después de la boda.

Las escenas íntimas compartidas por “Jenn” fueron acompañados del fragmento final de la canción “The One”, que termina con la frase: “Puedo ser todo lo que tú necesitas”. Esto podría ser la prueba de que finalmente logra consolidar su sueño de formar una familia unida y estable en compañía de sus hijos y su actual pareja.

Una dura separación

Hace unos días, la Diva del Bronx sorprendió al hablar sobre su primera ruptura con Affleck. La pareja había tomado la decisión de casarse en septiembre de 2003 después de comprometerse en noviembre del 2002, pero, en enero de 2004 decidieron tomar caminos separados por motivos que aún no están muy claros. No obstante, se volvieron a reunir. Dicen que el amor lo puede todo y es por eso que casi dos décadas después se encontraron para terminar lo que habían iniciado: pasar por el altar.

“Sinceramente, sentí que iba a morir. Me envió en una espiral durante los siguientes 18 años en los que simplemente no pude hacerlo bien”, recordó Lopez, al hablar sobre la angustia que sintió al haber cancelado su matrimonio en el 2004.

Fue entonces cuando decidió alejarse de la música y durante ocho años se tomó un respiro del mundo del espectáculo. Pese a eso, el 25 de noviembre de este 2022 publicó en su cuenta de Instagram que volvería con un nuevo álbum titulado “This is Me… Now”, una obra que buscará llevar a sus fanáticos por el camino emocional y psicológico que vivió después de su primera gran decepción amorosa.

“No hice música de la manera en que lo hice en 2002 hasta ahora… Me puso en un espiral durante los siguientes 18 años en los que solo no podía hacerlo bien. Pero ahora, 20 años después, la historia tiene un final feliz.”, aseguró la artista. Este es su primer álbum desde el 2014, razón por la cual cientos de fanáticos se encuentran a la expectativa de cómo será el nuevo trabajo de JLo.