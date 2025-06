Jessi Ellen Cornish, más conocida por su nombre artístico como Jessie J, anunció este martes en sus redes sociales que fue diagnosticada con cáncer de mama.

La cantante y compositora británica contó que se someterá a una intervención quirúrgica a finales de este mes, luego de una presentación prevista en Londres.

“Fui diagnosticada con cáncer de mama en etapa temprana. Esta enfermedad apesta en cualquiera de sus formas, pero desde ya me estoy aferrando con fuerza a la vida. Durante todo este tiempo he estado realizándome exámenes, y sentí la necesidad de abrirme con ustedes y compartirlo”, empezó su relato.

Explicó que su deseo de compartir la situación que está atravesando se debe a que, como no ha podido hablar mucho del tema, no ha procesado tampoco la noticia recibida.

PUBLICIDAD

Además, resaltó que, en otras ocasiones, cuando ha compartido con sus seguidores situaciones complejas por las que está pasando, recibir su amor, apoyo y escuchar incluso historias de otras personas le ha ayudado. “Soy un libro abierto. Me parte el corazón saber que tantas personas están pasando por situaciones similares o incluso más difíciles”, agregó.

Aunque la británica mencionó que es un tema extraño y una situación difícil de explicar, anunció que es una batalla que quiere luchar. “Ser diagnosticada cuando cuando lancé mi canción No Secrets y Living my Best Life -que ya estaba planeado antes de enterarme de esto- es, una forma muy dramática de terminar haciéndome una cirugía de senos. Me voy a desaparecer un tiempo para operarme, pero volveré con más senos y más música”, concluyó Jessie J en el video.

La carrera de Jessie J

La británica comenzó su carrera en el mundo del entretenimiento a los 11 años, cuando actuó en el musical Whistle Down the Wind, basado en la película dirigida por Bryan Forbes Cuando el viento silba (1961). Años después, estudió en la Brit School para las Artes Escénicas y la Tecnología.

En 2010, lanzó su sencillo de debut Do it like a dude, que entró en el top 25 de la lista UK Singles Chart. Después, en 2011, lanzó Price Tag que fue un éxito no solo en el Reino Unido, sino también en Estados Unidos y algunos países de Latinoamérica.