Luego de cumplir los dos meses de haberse realizado una cirugía bariátrica, el presentador Jorge Pabón, “Molusco”, mostró a sus seguidores en las redes sociales cuál ha sido su evolución física y mental.

“Más que las libras que estoy perdiendo, es cómo me siento. Se fue la pesadez, los dolores en el costado por las cantidades BRUTALES de comida que me metía al cuerpo, las manchas en la piel por la rosácea, se fue el sudar hasta con aire acondicionado, dormirme en cada esquina, querer estar sentado todo el tiempo, no querer salir a ningún lugar, no tener nada que ponerme, tener que comprar toda la ropa por internet”, explicó el locutor del programa Molusco y Los Reyes De La Punta, de la emisora La Mega.

A principios de mayo, el comediante e influencer se sometió a una cirugía bariátrica ante riesgos a su salud, según reveló en ese momento, ya que padecía de apnea del sueño, gota y riesgo de padecer diabetes.

PUBLICIDAD

“Puedo estar aquí diciéndote todas las cosas que me pasaban por ser gordo y que como típico ser humano obeso callaba para no escuchar a nadie diciéndome lo que YO SABÍA que tenía que hacer. Lo único que me arrepiento de la bariatrica es no habérmela hecho antes”, añadió Pabón. “Desliza y mira la segunda foto, me la tome en la entrevista que le hice a @sechmusic hace 1 mes y 3 semanas varios días antes de la operación. Me siento increíble y voy a seguir enfocado para llegar a mi meta de pesar 190 libras”.

De la misma forma, el actor de películas como “Dominirriqueños”, “Qué León” y “Sanky Panky 3”, compartió un vídeo en el cuál se le ve comerse un huevo hervido y bromea con su hija el sabor del mismo. Según indicó en el texto que acompaña el vídeo, esta es la primera comida sin licuar que ingiere Pabón desde que se hizo la bariátrica. “Sí, es un huevo y me lo comí feliz 🤣…”, escribió.

Mi primera comida sin licuar después de dos meses de hacerme la Bariatrica. Si, es un 🥚 y me lo comí feliz 🤣… Posted by Molusco TV on Saturday, June 26, 2021

De acuerdo con el Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales, la cirugía bariátrica ayuda a personas con obesidad extrema a perder peso cuando no pueden hacero mediante dieta y ejercicio o cuando hay una condición de salud que sea provocada por la obesidad. Según MedlinePlus, que es el portal de información de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, existen diferentes tipos de cirugía que “limitan la cantidad de alimentos que usted puede ingerir” o que “afectan cómo se digieren los alimentos y se absorben nutrientes”.