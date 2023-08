El pasado sábado fue un día lleno de alegría para el conocido presentador Josué Carrión, quien fue, junto a sus padres, a compartir, comer juntos y hacer diligencias. Desde hace varios años, su progenitor, Jesús Rafael Carrión, quien está próximo a cumplir 70 años, padece de la enfermedad de Alzheimer y, por esa misma condición de salud, es de poco comer. Sin embargo, ese día fue especial porque tenía apetito: comió “de todo”, además de mostrarse muy contento y parlanchín.

Carrión, quien se dio a conocer en la pantalla televisiva como Mr. Cash, nunca imaginó que las horas posteriores a ese fantástico día pudieron haber terminado en un trágico desenlace.

“Luego de compartir todas esas horas con él, cuando regreso a mi casa, no pasaron 30 minutos, y me llama la administradora del condominio de donde viven mis padres para decirme que mi papá se había tirado del balcón”, contó Carrión esta mañana a El Nuevo Día, sobre el angustioso suceso que vivió a las 10:30 p.m. de ese sábado.

Sus padres, quienes llevan 52 años de casados, residen en un octavo piso y, de acuerdo con lo explicado por Carrión, su padre cayó en el sexto piso debido a que ese balcón está extendido. Cuando pasó el accidente, estaba a unos 20 minutos de distancia, pero salió de inmediato para toparse con la escena que, en un principio, lo dejó en un estado de “shock”, según dijo.

“Cuando yo lo vi, que voy al sexto piso, y lo veo ahí tirado en ropa interior... No lo vi lanzarse, pero cuando lo veo ahí honestamente me dio una tristeza terrible, con su piecito virado... Pienso en esa parte y no puedo, disculpa... Comencé a escucharlo, ‘yo no le hago daño a nadie, no le hago daño a nadie. Por favor, no me hagan daño’. Dentro de su situación, me sentí también como ‘qué bueno, que por lo menos estás reaccionando’, porque yo pensé lo peor, que estuviese ahí todo destruido”, dijo sin poder contener el llanto. “Apenas podía tocarlo porque no se debe, me tuve que retirar. Escucharlo me dio una sensación de tranquilidad, porque no estaba ahí, sin movimiento, muerto, o algo así”.

En el momento del incidente, su padre estaba al cuidado de su madre Jenny Carrión. Lejos de responsabilizarla, contó cómo minutos previos de lanzarse por el balcón, su padre tuvo un episodio de alucinación.

“De acuerdo a lo dicho por mi señora madre, cuando ellos ya se quedan solos en la casa, que yo me fui, a papi le dio un episodio de alucinación; alucinaba con que alguien lo estaba siguiendo para matarlo. Ella estaba bañándose en ese instante. Toda nerviosa trató de calmarlo un poco y terminó de enjabonarse en el baño. Papi se va en ese tiempo y ella se trata de poner como un trapito por encima, ella escucha que abren el ‘sliding door’ y mientras se dirige adónde él, este se lanza”, relató.

Actualmente, don Jesús Rafael se encuentra recluido en el área de trauma de Centro Médico y su cuadro clínico incluye pelvis rota, por lo que los médicos aún consideran si deben operarlo o no. Debido a su edad y condición, habría que esperar a que esté estable para intervenirlo quirúrgicamente.

“Gracias a Dios, milagrosamente en la cabeza no tuvo ningún tipo de trauma. Eso es un milagro. Sí, se fracturó un tobillo, está enyesando y lo están velando, porque está bien delicado de esa área. Las costillas se rompieron también y una parte de la lumbar también se las fracturó. También tiene una parte muy delicada de los pulmones, que cogieron aire. Esto es algo que yo tengo que agradecer al personal de la ambulancia, que hicieron un trabajo de ponerle como una aguja porque el pecho se mostraba inflado y con unas características, que de algo se podía morir”, dijo.

La hemoglobina de don Jesús se encuentra en 7, por lo que ha tenido que ser transfundido. De hecho, Carrión aprovechó para hacer un llamado a donar sangre en el Centro Médico de San Juan. Los donantes pueden acudir entre 8:00 a.m. a 5:00 p.m. e indicar, previo a la donación, que es para el paciente Jesús Rafael Carrión.

El presentador puede ver a su progenitor en horario limitado: solo dos horas al día. Le invade la tristeza al verlo encamado y sin poder hablar. Ayer, lo vio “peor”, y durante ese tiempo le oró y le cantó, y, para su sorpresa, llegó a decir “sí Señor, sí Señor”, además de decirle “Dios te bendiga” al momento de despedirse y pedirle la bendición.

“Ahí me fui del cuarto y comencé a llorar. Ahí es que tú dices, ahí está la presencia de Dios, ahí es que está Dios en el asunto. No hablar en toda esa hora y de momento al final decirme eso al despedirme, es como que ‘wow’”, dijo compungido.

Aún cuando a veces le invade la frustración, a Josué le reconforta la fe, esa que le fue inculcada por su padre, descrito como un hombre noble y humilde, con quien siempre ha tenido una afinidad tremenda. Con gracia y paciencia, trata también de lidiar con la situación, que en ocasiones lo drena.

La ciudadanía también se ha desbordado en mensajes para darle apoyo a lo acontecido y contar anécdotas de quienes han conocido a su padre, por lo que se muestra agradecido y orgulloso de quién ha sido su progenitor.

“Miles y miles de personas se han unido en oración y eso me satisface. Hay un pueblo unido, no estoy solo. Dios está conmigo y el pueblo está conmigo. El respaldo se ha sentido de una manera tremenda, como siempre, porque yo cada vez que lo solicito, incluso para encontrarlo cuando se nos perdió, el público ha sido bien responsivo”, destacó.

Asimismo, la conversación sirvió para que Carrión repasara algunas anécdotas de su padre.

“Yo tenía mi primer trabajo, que fue en Kmart de Montehiedra antes de tener mis negocios, y él me esperaba ahí hasta que yo llegara del turno de las 12:00 de la medianoche. Él me tenía mi comida ahí preparada. Yo era bien apegado a él, y lo soy todavía porque hasta el último momento, siempre es mi papá querido. Él fue el que me enseñó este negocio de joyería y cuando compraba oro en las calles con él”, contó a la vez que mencionó que está consciente del largo proceso de recuperación, que conllevará terapias y otros tratamientos.

