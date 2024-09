Kany García sobre la CEE: “Si hay fila, va a haber almuerzo. Me voy a encargar personalmente de que eso suceda”

La cantautora puertorriqueña Kany García es una de las figuras de la clase artística del país que se une a otros colegas para exhortar a quienes no estén inscrito en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) , que acudan a hacerlo.

“Como saben, yo amo a Puerto Rico, es mi primer amor. Amo a Puerto Rico con una profundidad, con todo mi ser, y siento un orgullo a donde quiera que voy por mi país. Porque amo a mi país profundamente, es que les suplico a las personas que no se han inscrito, a que salgan a inscribirse, que saquen su tarjeta electoral, que se nos acaba el tiempo y es el 21 de septiembre” , expresó la voz de “Hoy ya me voy”.

“Es bien importante salir a votar este año, es bien importante porque estamos viviendo momentos bien complicados, tiempos donde las cosas más básicas, no existen, no las tenemos. Cuando nos enfermamos, tenemos que estar llamando a un amigo médico o amiga enfermera o enfermero, o alguien en el hospital que nos pueda ayudar. Estamos a veces uno, dos o tres días para que nos atiendan. Ese no es el país que merecemos”, sentenció la actual codueña de las Gigantes de Carolina del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).